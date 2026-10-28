Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Wolff verdedigt titelkansen Russell na uitspraken Marko

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft George Russells vooruitzichten op een Formule 1-titel verdedigd

Lydia Mee Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 09:11

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George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team van Mercedes heeft de bewering van voormalig Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verworpen dat George Russell nooit meer een kans op de F1-titel krijgt.

Russell staat momenteel 123 punten achter zijn teamgenoot en huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli in de coureursstand.

In gesprek met Sky Sports Deutschland voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas zei Marko dat Antonelli de rol van kopman bij het team uit Brackley had overgenomen.

"Russell is niet langer de nummer één-coureur. Antonelli heeft die plek heel duidelijk van hem overgenomen. Maar Russell is een van de topcoureurs", zei Marko. "Ik betwijfel of hij ooit nog een kans op de wereldtitel krijgt of ergens de status van nummer één krijgt."

Gevraagd naar de opmerkingen na de race in Austin, zei Wolff dat Marko het verkeerd had.

Helmut Marko, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Ik begin met Helmut, ik bedoel, hij is mijn Oostenrijkse niet-echte vriend, maar ik respecteer zijn mening. Maar ik denk dat hij het mis heeft over George. George heeft alle kwaliteiten. Ik denk dat de auto niet bij hem past."

Hij voegde toe: "Ik denk dat het aan het begin van het seizoen misschien moeilijk is om om te gaan met de situatie waarin je voelt dat dit mijn jaar moet worden, en dan hebben we aan de andere kant dit wonderkind dat echt begint te knagen. En ik geloof dat een nieuw seizoen, George, als we hem een snelle auto geven, absoluut mogelijk is.

"Hij heeft absoluut wat nodig is om een kampioenschap te winnen. Dus ik denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen: laten we al die jaren vergeten waarin hij won in de F2 en F3, zijn rookiejaren en de Europese kampioenschappen achter elkaar in het karten, dat is er nog altijd allemaal."

De 19e ronde van het seizoen 2026, de Grand Prix van Mexico, staat gepland voor 30 oktober tot en met 1 november.

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- Het Motorsport.com-team

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