Wolff over strategie Hamilton: "Moesten wat anders verzinnen"

Na de eerste ronde zag het er nog somber uit voor Mercedes. Hamilton verloor enkele posities na een duel met Max Verstappen in de eerste bochtencombinatie. Wolff gaf aan dat hij eigenlijk al het hele weekend een slecht gevoel had. “Ik dacht al dat het weer zo’n moeilijke Mexicaanse GP voor ons zou worden", vertelde Wolff. "Het zag er na de eerste ronden ook niet goed uit. Maar we hadden direct snelheid in de auto, de coureurs waren sterk en de strategie werkte.”

Mercedes had weinig vertrouwen in een goede afloop met de gewaagde eenstopper voor Hamilton. “Eigenlijk niet", stelde Wolff. "We wisten dat we iets anders moesten verzinnen om Ferrari te verslaan. Toen we zagen dat Ricciardo lang door reed op de harde banden en zelfs na dertig ronden nog zijn eigen tijden wist te verbeteren, kwam het ter sprake en werd die knoop doorgehakt”, zei de teambaas over de winnende strategie.

Ondanks dat Wolff volledig vertrouwde op de kwaliteiten van Hamilton, wist hij dat het lastig zou worden. “Het klonk bijna onmogelijk. Maar als je naar de data van Ricciardo en Max Verstappen kijkt, klopt het wel. Maar 47 ronden is nog steeds een heleboel.”

Verrassende keuze Ferrari

Terwijl Charles Leclerc vanaf pole startte en de beste uitgangspositie had, koos Ferrari vooreen tweestopstrategie voor de Monegask, en een eenstopper voor Sebastian Vettel. Voor Mercedes was direct duidelijk wie het grootste gevaar vormde. “Vettel was een groter gevaar. We dachten aanvankelijk wel dat de tweestopper sneller zou zijn, maar de banden hielden het veel beter vol dan verwacht, zodat we al vroeg in de race ons plan om konden gooien. We waren eigenlijk behoorlijk verrast door de vroege stop van Leclerc.”

Woorden Vowles belangrijk voor eenzame Hamilton

Volgens Wolff speelde James Vowles, die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is voor de strategie en Hamilton over de boordradio een hart onder de riem stak, een belangrijke rol in de zege. “Als je alleen in de auto zit heb je geen goed beeld van wat er om je heen gebeurt. Zelfs voor de beste coureurs is het goed om die bevestiging te krijgen. Die psychologie werkt wel degelijk.”