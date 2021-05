Het team van Williams zal een flinke kater hebben overgehouden aan de Grand Prix Emilia-Romagna. De renstal zag vroeg in de race Nicholas Latifi in de muur eindigen, waarna halverwege ook George Russell voor een flinke kostenpost zorgde. De Brit leek op weg naar een zeldzame puntenfinish voor Williams, totdat een inhaalactie op Valtteri Bottas mislukte en beide rijders van de baan vlogen.

De actie van Russell kwam hem na afloop onder andere op flinke kritiek te staan van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die tevens als manager van de Britse coureur fungeert. Bij het team van Williams zelf staan ze echter vierkant achter hun eigen coureur.

"De juiste actie"

“Het is heel lastig, niet?”, antwoordt Williams-teambaas Simon Roberts wanneer hij wordt gevraagd naar zijn mening over de crash. “Je hebt een coureur die op een goede plek rondreed, hij was daar op eigen kracht gekomen. Ik heb de beelden gezien hoe uit de laatste bocht kwam en wat mij betreft bestaat er absoluut geen twijfel, er was een inhaalmogelijkheid. We hebben dan ook absoluut geen problemen met of kritiek op wat George heeft gedaan. Wij denken dat het een juiste actie was.”

“Tuurlijk, het liep niet goed af en daar zijn zo een paar redenen voor, maar achteraf praten is altijd makkelijk. Het gaat mij vooral om zijn exit uit bocht 18. Het was een goede exit, hij vond tractie, hij zat in de slipstream en had DRS. Waarom zou je er dan niet voor gaan? Het circuit was echter nog vochtig aan de rechterkant, maar zoals ik al zei: achteraf praten is altijd makkelijk.”

Volgens Roberts heeft Russell precies gehandeld zoals het team van hem verwachtte, ook al heeft het de renstal mogelijk een zeer waardevolle puntenfinish gekost: “Het was ook de conclusie na het gesprek met George na afloop. Dit is wat we van hem verwachten, het is goed. Het liep anders af. Het pakte niet goed uit voor hem en niet goed voor ons, maar dat is racen.” Roberts ontkent verder de mening dat de actie van Russell te agressief zou zijn geweest: “Ik vind niet dat het bijzonder agressief was om eerlijk te zijn. Ik weet niet wat mensen zien, ik zat op dat moment de onboard te kijken en naar mijn mening was dit niet agressief of op het randje.”

Roberts hoopt op meer kansen voor Williams

Roberts heeft goede hoop dat zijn team dit seizoen vaker de kans krijgt om te vechten voor punten: “Het circuit lag onze auto goed. De natte omstandigheden niet, maar het circuit en de lay-out ervan wel. In Bahrein leek het erop dat we minder grote stappen hadden gemaakt, maar ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Er was niets bijzonders daar, dat was gewoon onze auto op die dag met onze coureurs. Nicholas was er ook snel namelijk. Onze hoop en verwachting is dan ook dat er later dit jaar nog vaker races komen waarin we op zijn minst in net zo’n goede positie komen, misschien nog wel beter. Dat hangt af van een hoop factoren zoals het circuit, het weer, de banden, al die dingen moeten allemaal goed vallen, maar dat was in Imola het geval, tot de crash.”

“Ik ben blij dat we hebben laten zien dat we echt flinke stappen hebben gezet tijdens de winter. Het is fijn, voor niet alleen onze fans, maar ook voor iedereen in de fabriek om die auto in de middenmoot te zien. Om te kunnen vechten voor P9 was geweldig.”