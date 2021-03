Afgelopen week onthulde Williams de FW43B, waarmee de renstal in 2021 gaat proberen van de laatste plaats in het kampioenschap weg te komen. De bolide had een opvallende nieuwe livery met wit, blauw en geel als de drie voornaamste kleuren. Opvallend was echter ook dat er vooral kleine sponsorstickers op de auto te zien waren. Dat is volgens Capito echter een bewuste keuze van het team, dat zijn eigen identiteit wil versterken en de toewijding van nieuwe eigenaar Dorilton aan het merk laat zien. “Het geeft een idee van onze nieuwe richting en onze ambities voor de lange termijn. Het geeft ook aan dat het merk Williams in de toekomst een focuspunt blijft”, vertelde de Duitse topman van het team uit Grove.

“Williams Racing is een van de bekendste en meest herkenbare namen in de F1 en de wereldwijde autosport, en wij geloven dat het een van onze meest waardevolle bezittingen is. In de komende maanden zullen jullie zien hoe we Williams op de lange termijn willen ontwikkelen en erin willen investeren. Die aanpak krijgt de volledige steun van Dorilton en krijgt de voorkeur boven het najagen van de laatste centen aan sponsorgeld. We gaan samenwerken met merken die onze visie delen. De nieuwe eigenaar en onze strategie voor de toekomst trekken al partners aan, partners die met ons in contact staan en met wie wij onderhandelen. Het is nog te vroeg om iets te verklappen, maar er zullen binnenkort wat aankondigingen komen.”

Capito lovend over houding Dorilton

Het Amerikaanse investeringsfonds Dorilton nam Williams afgelopen augustus over en zorgde daarmee voor een welkome financiële injectie in het klassieke Britse team. Desondanks slaagde de renstal er niet in om zich van de laatste positie in het kampioenschap te ontdoen, want in dienst van het team wisten Nicholas Latifi en George Russell geen punten te scoren. In vergelijking met 2019 liet Williams echter een opwaartse lijn zien en dat geeft hoop voor het nieuwe seizoen.

Voor de toekomst moet Williams echter gaan uitbreiden en Capito stelt dat Dorilton zich daar helemaal achter heeft geschaard. De steun is zelfs groter dan hij zich van tevoren had voorgesteld. “Ik kan bevestigen dat Dorilton al veel heeft geïnvesteerd sinds ze begonnen en eigenaar werden, en dat blijven ze doen”, aldus Capito. “Als we met potentiële maatregelen komen om de prestaties te verbeteren, en dat kunnen we, dan krijgen we de volledige steun van Dorilton en dat is absoluut fantastisch. Dit is nog veel beter dan ik verwachtte toen ik de functie accepteerde. Het is simpelweg dat wij de gebieden herkennen en aanwijzen waar we veel potentieel hebben om ons te kunnen verbeteren.”