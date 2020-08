Williams hoopvol dat het op eigen kracht kan strijden met Ferrari

Dave Robson, hoofd ‘vehicle performance’ bij Williams, zei dat het team zich bemoedigd voelde nadat Ferrari slechte vorm leek te vertonen tijdens de racesimulaties in de tweede vrije training. Op Spa werden voor het eerst in 2020 beide auto’s van de Scuderia in Q2 uitgeschakeld, terwijl Russell voor de vijfde keer dit seizoen Q2 wist te halen. Hij eindigde op ruim twee tienden van Vettel op de vijftiende positie in dat segment van de kwalificatie. Uit berekeningen bleek Ferrari de langzaamste gemiddelde rondetijd te hebben neergezet op de mediums tijdens VT2, ruim twee tienden van een seconde per ronde langzamer dan Williams. Op softs was het Italiaanse team wél sneller.

“Voorafgaand aan dit weekend hadden we absoluut niet verwacht dat we met Ferrari zouden strijden”, antwoordde Robson op een vraag van Motorsport.com of Williams op een strijd met de Scuderia rekende en of dat in de race ook mogelijk is. “Het leek er gisteren op alsof ze het een beetje lastig hadden, maar desondanks waren we een beetje verrast. Wat betreft een strijd op zondag ben ik hoopvol. Waarom niet? Ze zagen er vrijdag niet bijzonder goed uit met veel brandstof aan boord, dus hopelijk kunnen we bijblijven en met ze strijden. Ik denk ook niet dat hun topsnelheid echt briljant is, net als bij ons. We gaan het absoluut proberen.”

Russell vierde het nieuws dat hij Q2 had gehaald via de boordradio en Robson zei dat de Brit ‘meer verrast’ was dan hij eigenlijk had verwacht. De reden daarvoor was waarschijnlijk het chaotisch verlopen einde van VT3, toen veel coureurs elkaar dwarszaten in de laatste chicane. “Ik denk dat het ook wat opluchting was, maar hij reed echt een goede ronde. De engineers hebben hem op het juiste moment weggestuurd, zodat hij de banden op kon warmen zoals hij zelf graag wilde. Ik denk dat alles samenviel. Het goede is dat zijn ronde in Q2 bijna net zo goed was, dus het was niet zomaar eenmalig of dat alles op een gelukkige manier samenkwam."

Bij de start van Q2 brak Russell zijn eerste getimede ronde af. Dat had volgens Robson meerdere redenen. “Hij reed op een setje banden waar al eerder op was gereden, dus we wisten dat het lastig werd. Ook gaven we hem een motorstand met iets minder vermogen, vanwege die banden waar al op gereden was. Vervolgens werd hij enigszins verrast door een windvlaag in bocht 5 aan het einde van Kemmel Straight, toen koos hij ervoor om de auto te sparen en ons in de garage iets meer tijd te geven voor de laatste run”, concludeert Robson.

Met medewerking van Alex Kalinauckas