Williams-teambaas Jost Capito deelde afgelopen weekend het nieuws dat de Amerikaan Logan Sargeant voorwaardelijk plaatsneemt in het tweede stoeltje van Williams in 2023. De Amerikaan staat momenteel op de derde plaats in het Formule 2-kampioenschap, wat hem genoeg punten zou geven voor zijn superlicentie. Deze heeft iedere coureur nodig om deel te mogen nemen aan het F1-kampioenschap. Voorafgaand aan de seizoensfinale van de F2 in Abu Dhabi staat echter nog niets vast. Een slecht weekend voor Sargeant zou theoretisch nog kunnen betekenen dat de Amerikaan zakt tot de achtste plaats of lager, waardoor hij zijn superlicentie misloopt.

Geen concrete namen als back-up

Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan heeft Williams vooralsnog geen “concreet back-up plan”. Wanneer teambaas Jost Capito door Motorsport.com gevraagd wordt naar deze mogelijkheid, vertelt de Duitser het volgende: “Er zijn nog genoeg goede coureurs die zonder contract zitten aan het einde van het seizoen. Deze hebben wel al een superlicentie, dus dat is geen probleem voor deze kandidaten.” Williams heeft al enkele andere kandidaten op het verlanglijstje zien staan, maar deze moesten worden afgestreept doordat concurrerende teams hun voor waren. Zo zou Oscar Piastri geleend worden van Alpine, voordat de Australiër plotseling besloot naar McLaren te verhuizen. Ook Nyck de Vries, die een sterke invalrace reed voor het team in Monza, stond op dit lijstje voordat de Nederlander besloot naar Red Bull’s zusterteam AlphaTauri te gaan.

Williams geeft in het restant van het seizoen Sargeant nog tweemaal de kans om in te stappen in FW44, zodat de Amerikaanse coureur enkele superlicentiepunten scoort. Capito vertelt dat hij de risico’s op het mislopen van de superlicentie wil minimaliseren door middel van deze vrije trainingen. “Daarnaast willen we hem zo goed mogelijk voorbereiden op het volgende seizoen. Daardoor geven wij hem alle tijd die hij nodig heeft”, vertelt de teambaas van Williams.

Hoe kan Sargeant superlicentie binnenhalen?

Sargeant heeft momenteel 28 van de 40 benodigde superlicentiepunten. Wanneer hij 100 kilometer aflegt in beide vrije trainingen, verdient hij 2 extra punten. De Amerikaan hoeft in dat geval slechts zesde in het F2-kampioenschap te worden om voldoende punten te behalen. Sargeant ontvangt naar alle waarschijnlijkheid ook nog 4 bonuspunten op basis van zijn penalty-dossier, waardoor hij slechts achtste hoeft te worden in het F2-kampioenschap. Met een voorsprong van 21 punten op plek 9 (Ayumu Iwasa), is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaan zijn superlicentie misloopt.