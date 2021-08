Williams F1 Team hint naar contractverlenging Latifi

Het Williams F1 Team heeft nog geen van de rijders voor 2022 bevestigd. Het heeft er alle schijn van dat George Russell de overstap maakt naar topteam Mercedes, als vervanger van Valtteri Bottas. Het ziet ernaar uit dat Nicholas Latifi komend jaar nog wel in dienst blijft bij de formatie uit Grove. “Ja, het ziet er wel naar uit”, bevestigde teambaas Jost Capito in België.

Latifi heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag voor een derde seizoen bij Williams wil blijven. Zijn optreden in Hongarije, waar hij met de zevende plaats zijn eerste punten scoorde, hebben zijn kansen goed gedaan. Hij ziet zichzelf zelfs volgend jaar als teamleider opereren als er een nieuweling aan boord komt. Op de vraag of zijn resultaat in Hongarije heeft bijgedragen aan zijn kansen, zei de Canadees: “Het heeft me zeker niet slecht gedaan. Hoeveel het bijdraagt is niet aan mij om te bepalen. Het team weet waartoe ik in staat ben. Boedapest was een unieke situatie maar ik heb laten zien in staat te zijn kansen te grijpen als ze zich aandienen. Dat is in de Formule 1 heel belangrijk.”

Capito denkt dat Latifi aan het einde van het jaar sterk genoeg is om indien nodig het team te leiden: “Misschien nu nog niet, maar hij wordt elke race beter. Ik weet zeker dat hij aan het einde van het seizoen klaar is om dat te doen. Zeker qua persoonlijkheid kan hij het team leiden. Hij werkt zeer goed samen met de engineers, hij motiveert enorm. Hij is duidelijk en wordt door het team gewaardeerd. Bovendien is hij veeleisend. Ik denk dat hij veel geleerd heeft van George. Aan het einde van het seizoen is Niki in de positie om het team te kunnen leiden.”

Mocht Russell naar Mercedes trekken, heeft Williams een handvol opties. Het zou een rijdersruil kunnen aangaan en Bottas kunnen terughalen, of reserverijder Jack Aitken kunnen promoveren. Nyck de Vries wordt eveneens genoemd terwijl ook meer ervaren rijders als Nico Hülkenberg en Daniil Kvyat beschikbaar zijn.