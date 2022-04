Williams: Australische GP geeft vertrouwen voor ‘prachtig’ Imola

“We hebben genoten van onze recente trips naar Imola, hopelijk hebben we ook dit weekend weer een goed weekend”, zegt Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams. De recente races van Williams in Imola leverden ondanks de zogenaamde 'goede vorm' geen punten op, maar de tiende plek van Albon in Australië moet de bal nu echt gaan rollen. “Het bemoedigende resultaat in Melbourne heeft veel vertrouwen gegeven. Het ongebruikelijke tweedaagse format dat we hier in 2020 hadden, geeft ons iets meer kennis over de werkwijze van dit weekend. Het is zaak om de afstelling in één training goed te krijgen omdat daarna de kwalificatie meteen op het programma staat. Dat is niet eenvoudig, maar het is een mooie uitdaging.”

Het circuit van Imola blijft een speciale plek voor de Formule 1, maar ook de eerste Europese race met de nieuwe generatie wagens. Het gaf Williams de afgelopen weken kans om de wagens op te frissen na de eerste drie races. “Het circuit heeft nog altijd elementen die het voorheen zo speciaal maakten”, voegt Robson toe. “Er zijn wat kleine veranderingen aangebracht aan de DRS-zones, dat kan invloed hebben op de races. Verder zijn de bandencompounds hetzelfde als in Saudi-Arabië, het is – zeker met de sprintrace op zaterdag - een goed compromis voor dit circuit. Na de overzeese wedstrijden aan het begin van het seizoen was het goed om de auto’s even weer in de fabriek te hebben en ze op te frissen voor de komende races. We kijken uit naar een Europese wedstrijd en de uitdaging van het sprintformat.”

Voor kopman Albon is het een bijzonder weekend. Hij heeft niet eerder een raceweekend afgewerkt volgens het sprintformat. “Daar kijk ik wel naar uit, de aanpak zal iets anders zijn dan tijdens een normaal weekend”, zegt Albon. “Maar het is uitdagend en biedt ook kansen. Williams doet het normaal gesproken goed op Imola, we gaan ons uiterste best doen om er wat moois van te maken. In Australië hebben we een goed weekend afgewerkt en de strategie was fantastisch, hopelijk nemen we dat momentum mee naar deze wedstrijd.”