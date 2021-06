Williams paste bargeboards aan om windgevoeligheid te verminderen

De afgelopen seizoenen bungelde Williams onderaan in het kampioenschap voor constructeurs. De laatste puntenfinish van het team dateert van de Grand Prix van Duitsland van 2019. Destijds stelde Robert Kubica in een chaotische regenrace een punt veilig, nadat beide Alfa Romeo-coureurs een tijdstraf ontvingen. In 2020 bleef de renstal dus puntloos en daarom besloot het technische team om het qua ontwerp van de auto over een andere boeg te gooien met de FW43B. Het doel is om met die auto tijdens enkele races te pieken en daar punten te scoren, in plaats van dat het team het hele seizoen een consistent tempo rijdt en buiten de punten valt.

Het gevolg daarvan was echter dat de Williams-bolide tijdens de wintertest en de openingsrace in Bahrein veel last leek te hebben van windgevoeligheid. De verwachting was dan ook dat de renstal daar in Azerbeidzjan opnieuw last van hebben. Het waait vaak behoorlijk in Baku, dat niet voor niets de bijnaam ‘City of Winds’ draagt. In een poging om de windgevoeligheid van de FW43B terug te dringen, introduceerde Williams bij de Azerbeidzjaanse Grand Prix een upgrade voor de bargeboards. Alleen de auto van George Russell werd uitgerust met het aangepaste ontwerp, waarmee de Brit in de kwalificatie Q2 wist te bereiken en in de race enkele ronden voor het einde uitviel.

Komende races graadmeter voor upgrade

Dave Robson, hoofd vehicle performance bij Williams, stelt dat het in Baku lastig te beoordelen was of de upgrades effect hadden, doordat de gebouwen rond de baan voor enige beschutting zorgen. “Ik denk dat de beschutting helpt, want in plaats van grote windvlagen van de zijkant zoals op Silverstone krijg je hier uiteindelijk een soort luchttunnel zoals in Monaco”, aldus Robson. Hij ziet de komende reeks wedstrijden als een belangrijkere graadmeter. “Ik denk dat we in Paul Ricard meer te weten komen, daar waait het waarschijnlijk behoorlijk. We hadden in Baku een aantal veranderingen op de auto van George. Die richten zich op de bargeboards, die zijn ontworpen om dat vlak van de auto te verbeteren. We waren op de vrijdag eerlijk gezegd niet echt in staat om te evalueren hoe goed dat werkte. De grote test komt denk ik dus in de komende drie, vier races.”

Door de uitvalbeurt van Russell en de zestiende plek van Nicholas Latifi staat Williams na de GP van Azerbeidzjan wederom laatste in het kampioenschap voor constructeurs. Haas F1 sprong over de Britse renstal door de dertiende en veertiende plaats van Mick Schumacher en Nikita Mazepin.