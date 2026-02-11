Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

De keuze om wijzigingen door te voeren in zijn persoonlijke staf die hem tijdens raceweekenden begeleidt, is een direct antwoord op de problemen waarmee hij in de tweede helft van vorig seizoen kampte. Osar Piastri raakte toen een riante voorsprong in het wereldkampioenschap kwijt door een combinatie van fouten en tegenvallende races.

Het management van Piastri blijft in handen van Mark Webber en Ann Neal, een samenwerking die teruggaat tot de beginfase van zijn F1-loopbaan. Dit seizoen zal de voormalig Red Bull-coureur echter minder te zien zijn op het circuit en zich samen met zijn vrouw Ann meer richten op de commerciële zaken.

Tijdens raceweekenden zal Piastri vanaf dit seizoen worden begeleid door Pedro Matos. De 33-jarige Portugees was in 2021 zijn race-engineer bij Prema, het jaar waarin Piastri als rookie de Formule 2-titel veroverde. Ook in 2017, toen de coureur uit Melbourne zijn allereerste seizoen in de autosport reed en deelnam aan het Britse Formule 4-kampioenschap, werkte Matos al met Piastri samen. De komst van Matos wijst op meer gerichte technische ondersteuning, terwijl Webber zich in het verleden vooral bezighield met de sportieve kant. Verder kan Piastri bij de races terugvallen op de steun van Emma Murray. De Australische mental coach ondersteunt hem al sinds de vroege jaren van zijn carrière, maar zal dit jaar nadrukkelijker aanwezig zijn op het circuit.

Mark Webber zal dit jaar meer op de achtergrond blijven. Foto door: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat er zowel positieve lessen waren als... Nou ja, ik zie het niet echt als negatieve lessen, maar laat ik zeggen dat er goede lessen waren om te leren en minder fijne lessen", zei Piastri vorige week tijdens een persbijeenkomst in de McLaren-fabriek in Woking. "Vooral in de tweede helft van het jaar waren de lessen heel anders van aard. In Austin en Mexico waren er vanuit technisch oogpunt en qua rijstijl uitdagingen waar ik eerder in het seizoen niet mee te maken had gehad."

In de tweede seizoenshelft maakte Piastri crashes mee in Baku en Austin en had hij moeite om het maximale uit zijn auto te halen bij weinig grip. Juist op dit soort lastige momenten kan Matos fungeren als een extra bron van advies voor de negenvoudig Grand Prix-winnaar. "Er was een lange reeks races die om uiteenlopende redenen behoorlijk enerverend was. Daar probeer je lessen uit te trekken: hoe ik daar beter mee om kan gaan en hoe wij dat als team beter kunnen managen. Dat is voor mij een van de belangrijkste lessen van vorig jaar, en ik heb hard gewerkt om daarvan te leren. Ik denk dat het team dat ook heeft gedaan. We gaan op allerlei vlakken wat aanpassen aan onze werkwijze."