Piastri hoopt in 2026 op minder 'kopzorgen' rond McLarens papaya rules
McLaren houdt ook in 2026 vast aan de papaya-regels, maar teambaas Andrea Stella heeft al wel laten weten dat er het een en ander aangepast zal worden. Oscar Piastri noemt dat een "verstandige keuze."
Oscar Piastri staat volledig achter de beslissing van McLaren om de regels rond het racen tussen hem en teamgenoot Lando Norris wat te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Tijdens de Autosport Awards bevestigde teambaas Andrea Stella dat McLaren vasthoudt aan het beleid dat de twee coureurs met elkaar om positie mogen vechten, maar dat het wel wat minder complex zal worden.
Vorig seizoen waren er meerdere momenten waarop McLaren zichzelf in een lastige positie bracht en niet het optimale rendement uit een race haalde. In Monza werd Piastri gevraagd Norris voorbij te laten na een trage pitstop van die laatste - een beslissing waar de Australiër het duidelijk niet mee eens was. En later in het seizoen ontstond opnieuw verwarring na onderlinge incidenten in Singapore en Austin.
"Er zijn altijd manieren om dingen beter te doen", zei Stella over die incidenten en de inmiddels bekende papaya rules. "Als we hetzelfde kunnen bereiken op een simpelere manier, met minder complexiteit voor iedereen, dan is dat een belangrijke verbetering." Hoe dat er in de praktijk uit moet gaan zien, zei de Italiaan er niet bij.
Bij de presentatie van de nieuwe McLaren sprak Piastri van een verstandige koerswijziging. "Het zal er anders uitzien. Zoals Andrea zei: simpeler is een verstandige keuze", aldus Piastri. "We hebben onszelf vorig jaar op sommige momenten onnodige kopzorgen bezorgd. Het principe van vrij racen brengt veel positiefs met zich mee, het gaat erom hoe we dat verfijnen zodat vooral die positieve kanten overblijven."
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Photo by: Getty Images
Volgens Piastri werd er van buitenaf vaak meer drama gemaakt over de papaya rules dan er intern speelde. "Mensen zien niet altijd hoe dingen echt werken binnen het team. Dit jaar zullen er zeker aanpassingen zijn, maar het is duidelijk dat we als team zo vrij mogelijk willen blijven racen."
Een aantal beslissingen in 2025 leek vooral te zijn genomen om Norris te bevoordelen in de strijd om de wereldtitel. Piastri benadrukt echter dat hij zich nooit oneerlijk behandeld heeft gevoeld, ondanks het mislopen van de titel. "Ik heb vorig jaar een eerlijke kans gekregen en ik verwacht dat dat zo blijft", zei de nummer drie van het WK. "Dat betekent niet dat alles perfect ging - iedereen kon zien dat sommige dingen beter hadden gekund. Maar ik heb nooit getwijfeld aan de intenties binnen het team."
De Australiër gebruikte de winter thuis om mentaal te resetten. "Het was fijn bij mijn familie te zijn en even afstand te nemen van de Formule 1. De steun die ik kreeg was bijzonder om te horen. Er zitten veel lessen in vorig seizoen. De afloop deed pijn, maar je kunt dat op twee manieren zien: het kan je breken of extra motivatie geven. Met de nieuwe reglementen is dit een perfecte kans om die motivatie om te zetten in iets positiefs."
