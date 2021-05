In tegenstelling tot Lewis Hamilton kende teamgenoot Valtteri Bottas een vrij solide weekend in Monaco. De Fin had zich als derde gekwalificeerd voor de race en lag na het niet starten van Charles Leclerc tweede achter raceleider Max Verstappen. Na dertig rondjes werd de Fin de pits in geroepen voor zijn bandenwissel, maar daar ging het – niet voor het eerst dit seizoen – helemaal mis: een probleem met de wielmoer zorgde ervoor dat het rechter voorwiel met geen mogelijkheid van de auto kon worden gehaald, waardoor Bottas zijn race tot een vroegtijdig einde zag komen in de pits.

Dolgedraaide schroef

Mercedes’ technisch directeur James Allison heeft tekst en uitleg gegeven over de mislukte pitstop van Bottas en laten weten dat het bewuste voorwiel nog altijd niet van de Mercedes is gehaald: “Als we de wheelgun niet recht op de moer zetten, kan deze het oppervlak van de moer wegslijpen”, vertelt Allison, die het vergelijkt met het doldraaien van een gewone schroef: “Het is een beetje alsof je met een kruisschroevendraaier niet recht op het kruis van de schroef zit. De sleuven van de schroefkop worden dan weggeslepen, waarna het simpelweg onmogelijk is een schroef nog eruit te krijgen. Je hebt geen oppervlak meer waar de schroevendraaier zich aan vast kan grijpen.”

“Hetzelfde kan gebeuren bij onze wielmoeren als de wheelgun begint te draaien en het oppervlak van de moer begint weg te slijpen. Kijkende naar het vermogen van de wheelgun eindig je uiteindelijk met een bot oppervlak en wordt de schroef dolgedraaid, totdat de boorkop zich nergens meer aan vast kan grijpen. Dat is gebeurd bij de pitstop.”

Door het doldraaien van de wielmoer zal Mercedes het rechter voorwiel van Bottas pas van de auto kunnen halen in de fabriek in Brackley, waar er groter materieel aan te pas zal moeten komen om de wielmoer alsnog los te krijgen: “We hebben het wiel er niet af gekregen, de auto staat nog altijd in de garage met het wiel eraan vast”, sprak Allison na de race. “Het zal er vanaf geslepen moeten worden. We zullen de dremel tevoorschijn moeten halen om door het restant van de moer te slijpen. Dat zullen we in de fabriek doen.”

Wolff wil maatregelen na mislukte pitstop

Door de uitvalbeurt van Bottas liep Mercedes in Monaco kostbare punten mis, waardoor Red Bull de leiding heeft overgenomen in het constructeurskampioenschap. Teambaas Toto Wolff likte na afloop zijn wonden, maar nam het wel op voor de monteur die de wheelgun bediende: “We moeten het ontwerp opnieuw gaan bekijken. We moeten het materiaal van de wielmoer heroverwegen, omdat een monteur het zo moet kunnen verwijderen dat een moer niet dolgedraaid kan worden. Sterker nog: de monteur die dit overkwam is een van de beste monteurs van het team, en een van de besten als het aankomt op snelheid.”

“Het is altijd een samenloop van omstandigheden, het is nooit de fout van één iemand maar altijd een combinatie van factoren.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 wielmoer Photo by: Giorgio Piola

De wielmoer op de Formule 1-auto van Mercedes (zie bovenstaande foto) is niet te vergelijken met de exemplaren die voor normale auto’s worden gebruikt. De wielmoer van Mercedes wordt in Brackley gefabriceerd en bevat twee verticale uitsteeksels die tijdens een pitstop vastgegrepen worden door de wheelgun om de moer vast of los te draaien. Deze uitsteeksels werden bij de mislukte pitstop weggeslepen, waardoor de wheelgun zich nergens meer aan vast kon grijpen.