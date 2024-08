WhatsApp-groep F1-coureurs ontploft door aanpassingen Monza

De rijders zijn het er met elkaar over eens dat de nieuwe vlakke kerbstones op het Autodromo Nazionale Monza een stap achteruit zijn. Maar waar ze misschien nog wel meer van balen is dat hen - via de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) - vooraf niets gevraagd is over de veranderingen en ze daardoor geen enkele stem hebben gehad in het gedane werk. In plaats daarvan hebben de bazen van Monza alles op eigen houtje gedaan, met als gevolg dat het karakter van het historische circuit mogelijk voorgoed veranderd is - en niet op een manier die volgens de coureurs beter is.

“Ja, we hebben vandaag een discussie gehad over de veranderingen in onze WhatsApp-groep”, vertelt Wurz aan Motorsport.com. “Hoewel ik zelf nog niet over de nieuwe kerbstones in Monza heb gereden, kan ik je wel zeggen dat in de oude situatie bochten als Acari een precisiewerkje waren waar je als coureur veel voldoening uit kon halen. “Als circuitontwerper [Alex Wurz heeft samen met zijn vader een bedrijf genaamd Wurz Design) zou ik de kerbstones voor geen geld hebben veranderd. Ze waren in mijn ogen niet gevaarlijk en vormden een wezenlijk onderdeel van het karakter van het circuit. En het is niet de eerste baan die aan karakter inboet doordat de kerbstones zijn vervangen voor standaard exemplaren. Datzelfde is gebeurd in Brazilië, waar je ook bepaalde trucjes moest gebruiken bij het nemen van de kerbs.”

Wat de coureurs niet goed vinden aan de nieuwe kerbs

Hoewel de hoge kerbstones in Monza in het verleden goed waren voor de nodige controverses en incidenten, zijn de coureurs het er met elkaar over eens dat het vervangen van de kerbstones voor meer vlakke exemplaren geen goede beslissing is geweest. Zij zijn van mening dat de oude kerbstones hun eigen, unieke karakter hadden, waardoor met name de Variante Ascari hen voor een behoorlijke uitdaging stelde.

“Het is moeilijk om uit te leggen, maar de unieke kerbs die daar lagen, zorgden ervoor dat een paar millimeter verschil bij het plaatsen van de auto, bepaalde of je onderstuur of overstuur had. Dat hing er vanaf of je het gootje voor de afwatering wel of niet meepakte met de voorbanden”, licht Wurz toe. “Als coureur kon je daarmee spelen. En man, wat was het een gaaf gevoel als je die bocht perfect wist te nemen. Het was kenmerkend voor de stijl, de aard en het unieke karakter van het circuit.”

Mercedes-coureur George Russell, die in het bestuur van de GPDA zit, voegt toe: “De kerbs bij Ascari waren voorheen erg typerend voor Monza. Je had een klein beetje een goot, waarbij het tien centimeter omlaag ging en vervolgens weer omhoog. En met je binnenste wiel kon je door die goten rijden. Het zorgde altijd voor iconische foto’s. Je zag de auto’s door de bochten driften met het binnenste wiel in de goot. Nu zijn ze volledig vlak, wat de coureurs de mogelijkheid zal geven om de bocht af te snijden.“

Niet geraadpleegd

Behalve dat de coureurs niet blij zijn met de veranderingen, zijn ze er ook niet gelukkig mee dat ze niet vooraf gevraagd zijn naar hun mening. Russell zegt het erg zonde te vinden dat de coureurs van tevoren niet op de hoogte zijn gebracht. “We hebben het er in het verleden al een paar keer over gehad dat de coureurs vaak de laatsten zijn die horen van veranderingen aan een circuit”, zegt hij. “Ik heb werkelijk geen idee wie deze beslissingen neemt. Ik geloof niet dat dat de FIA is. Ik denk dat het de circuits zelf zijn.”

“Ik denk dat we er begrip voor moeten hebben dat circuits door allerlei verschillende raceklassen gebruikt moeten kunnen worden. Maar we hebben altijd geroepen dat old school circuits met ontzettend veel karakter zoals Monza, behouden moeten blijven”, aldus Russell. Volgens Wurz werken coureurs maar al te graag mee als het om circuitaanpassingen gaat. “De GPDA hoort graag van de FIA en eigenaren van F1-circuits voordat er veranderingen plaatsvinden”, zegt de Oostenrijker. “In dit geval hadden we ervoor kunnen zorgen dat het karakter behouden was gebleven én er minder geld was uitgegeven.”

