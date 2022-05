Weer slechte vrijdag voor Bottas: “Begint trend te worden”

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur zei na de Grand Prix van Miami dat zijn team een probleemloos weekend in Spanje nodig heeft, zodat het maximale uit de updates voor de C42 kan worden gehaald. Al in de openingsfase van de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya ging het echter mis voor Valtteri Bottas. De tienvoudig Grand Prix-winnaar moest zijn auto met een kapotte motor aan de kant parkeren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de Ferrari-krachtbron niet meer kan worden gebruikt, waardoor Bottas rekening moet houden met een gridstraf in de loop van het seizoen.

In Imola en Miami had Bottas ook al een teleurstellende vrijdag. In Italië kreeg de oud-coureur van Williams en Mercedes in de vrijdagse kwalificatie te maken met een kapotte uitlaat, waardoor hij zijn wagen eveneens in het gras moest zetten. Omdat de schade nog niet was hersteld, miste hij een dag later de tweede vrije training. In Miami ging Bottas zelf in de fout: hij crashte in de eerste oefensessie, waardoor hij later op de dag niet kon rijden in VT2.

“Het begint helaas een trend te worden”, reageert Bottas op een vraag van Motorsport.com over zijn teleurstellende vrijdagen. “Het enige dat we kunnen doen is vooruitkijken naar zaterdag en proberen het maximale uit de derde sessie te halen. Voor ons is dat niets nieuws. Ik weet zeker dat we nog steeds een sterk weekend kunnen hebben, want in die ene ronde in VT2 voelde de auto goed.”

In de eerste vrije training reed Alfa Romeo met een hogere rijhoogte om geen last te hebben van porpoising met de nieuwe onderdelen, waarna de auto voor de tweede sessie weer lager werd gezet. “In VT1 wilden we data verzamelen”, legt Bottas uit. “Zoals ik al aangaf, voelde mijn enige ronde in de tweede training prima. Ik denk dat we ook daarvan iets kunnen leren. Daarnaast heeft Zhou Guanyu wel wat lange runs kunnen doen.”

Teambaas Vasseur laat weten dat zelfs het bodywork van de Alfa Romeo C42 van Bottas beschadigd is geraakt door het motorfalen. “Dus dat moeten we ook herstellen”, vertelt de Fransman. “Het was zijn eerste motor van het seizoen. Het had dus erger gekund. Dit is geen ramp.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Barcelona