Waarom heeft de Formule 1 bijna een maand pauze?

Na de Grand Prix van Singapore krijgen de coureurs bijna een maand rust. De volgende race in Austin wordt pas op 20 oktober afgelegd, waardoor de F1-fans het drie achtereenvolgende weekenden zonder hun favoriete sport moeten doen. Met de zomerstop nog maar een maand geleden, vraagt men zich af waarom er op de baan wederom een maand niets te beleven valt.

Ieder jaar is het weer een grote logistieke en organisatorische puzzel voor de Formule 1-organisatie om de kalender rond te krijgen. Talloze factoren moeten in overweging worden genomen, zoals het lokale klimaat, overlap met andere evenementen en milieutechnische beperkingen. Het weer speelt altijd al een grote rol. Zo kan de Grand Prix van Miami bijvoorbeeld niet in het najaar plaatsvinden, omdat de Amerikaanse staat Florida dan getergd kan worden door orkanen. De ecologische voetprint wordt ook een steeds belangrijker motief bij het opstellen van de kalender, want stapsgewijs probeert de F1 richting 2030 CO2-neutraal te worden.

Om die reden zijn er dit jaar twee belangrijke verschuivingen geweest. Qatar maakt dit jaar deel uit van de laatste triple header van het seizoen, en is tussen de Grands Prix van Las Vegas en Abu Dhabi geplaatst. Ook de GP van Japan, die voorheen eind september, begin oktober op de kalender stond, maakt onderdeel uit van het antwoord op de hoofdvraag. Uit duurzaamheidsoverwegingen is deze namelijk een paar maanden naar voren gehaald, zodat deze in Oost-Azië een koppel kon vormen met China. De verplaatsing van de Japanse race werd te laat afgesproken, waardoor een goede afstemming met races daaromheen niet meer konden plaatsvinden.

Singapore verschuiven, Amerika vervroegen of Qatar terugbrengen?

Singapore was namelijk al bevestigd voor het weekend van 20-22 september. Aangezien het Marina Bay Circuit een stratencircuit is, kon de race niet zomaar verschoven worden. In theorie had de organisatie van de Formule 1 graag de Grand Prix van Amerika vervroegd, maar deze zou een triple header vormen met de races in Mexico en Brazilië. Dit is wederom gedaan om de logistieke operatie achter de Formule 1 zo efficiënt mogelijk in te richten. De laatste optie die op tafel lag was het terugbrengen van Qatar - van december - naar haar oude datum in oktober. Deze zou dan in het weekend van 4-6 oktober vallen, wat de huidige stop idealiter in tweeën had gesplitst. Het extreme weer in Qatar in oktober, waar het dan nog steeds gemiddeld 36 graden is, was ditmaal echter een belangrijke overweging. Na de editie van 2023 - waar meerdere coureurs onwel waren geworden van de warmte - is er besloten om deze te verplaatsen naar december, als het kwik gemiddeld 11 graden lager ligt. Zodoende viel er dus een gat van vier weken tussen het evenement in Singapore en de eerstvolgende race in de Amerikaanse staat Texas.

Krijgen teams en coureurs nu ook rust?

Hoewel de coureurs vier weken lang geen kilometers zullen afleggen in een F1-bolide, betekent het voor de teams niet dat ze met de benen omhoog kunnen gaan zitten. Tijdens de zomerstop in augustus worden de teamleden verplicht het werk twee weken lang neer te leggen en gaat de fabriek op slot. Enkel financiële, marketing- en juridische afdelingen mogen het werk voortzetten. De komende periode is dat niet zo. Sterker nog, teams als Red Bull en McLaren moeten alles uit de kast halen om de seizoensfinale op 8 december tot een goed einde te brengen. Dus ondanks dat de Formule 1-fans een aantal saaie weekenden tegemoet gaan, worden dit voor sommige renstallen de cruciaalste weken van het jaar.

Wanneer is de volgende Formule 1-race na de pauze?

Na de GP van Singapore keert het seizoen 2024 terug voor de negentiende ronde van het jaar met de GP van de Verenigde Staten in Austin. Op de Circuit of the Americas zal het vierde sprintweekend van het jaar afgelegd worden. Dat betekent dat de actie op de baan terug zal keren met een enkele oefensessie op vrijdagochtend 18 oktober (lokale tijd) en een sprintkwalificatie later op de dag. Zaterdagochtend 19 oktober zullen de teams strijden om de overwinning van de sprintrace, alvorens er wordt gekwalificeerd voor de hoofdrace, die op zondag 20 oktober wordt afgelegd.

De Grand Prix van Amerika is het eerste deel van de voorlaatste triple header van het seizoen. Een week later wordt er gestreden in het thuisland van Sergio Perez, alvorens het circus afreist naar de enige Grand Prix in Zuid-Amerika. De coureurs kunnen daarna nog een keer de batterij opladen voor de laatste serie races van het jaar, dat wederom een uitdagende triple header zal zijn. De derde en laatste Grand Prix in de VS wordt afgelegd in Las Vegas, terwijl de coureurs nog geen week later dertienduizend kilometer verder strijden om het zilverwerk in Qatar. Traditiegetrouw is Abu Dhabi het decor voor de laatste race van het jaar.

Dit zijn de data van de laatste zes GP's van het seizoen 2024