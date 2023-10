Waarom de Formule 1 voorlopig geen bandenoorlog wil

Dinsdagmiddag maakte de Formule 1 bekend dat Pirelli tot en met 2027 de enige bandenleverancier in de koningsklasse van de autosport blijft. De droom voor veel F1-fans dat er weer een bandenoorlog gaat plaatsvinden, is daarmee niet uitgekomen. Formule 1-directeur Stefano Domenicali verzekert dat zo'n bandenstrijd ook de komende jaren niet gaat komen. "We hebben dit (het hebben van één bandenleverancier) samen met de FIA besloten, zodat we zeker weten dat we de controle over de kosten konden behouden", vertelt de Italiaan.

Volgens Domenicali is de grote vrees dat de kosten de pan uit rijzen in het geval van een bandenoorlog niet te ver gezocht, gezien de resultaten uit het verleden. "We hadden toen veel testsessies waarin veel kilometers gereden werden", vertelt de F1-baas. "Er moest veel onderzocht worden en dat hielp, maar de kosten waren gigantisch. Daarom zijn we toen naar de nieuwe situatie gegaan. Het is nu nog te vroeg om te overwegen of iets dergelijks in de toekomst wel weer mogelijk is." De voormalig teambaas van Ferrari benadrukt dat het voorlopig niet gaat gebeuren, maar dat het niet ondenkbaar is dat op langere termijn wel weer een bandenoorlog kan plaatsvinden: "Voor nu is de controle over de kosten het belangrijkst. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het niet meer gaat plaatsvinden, maar voorlopig staat het niet op de agenda als een mogelijkheid voor de toekomst."

De laatste keer dat de koningsklasse van de autosport een bandenoorlog had was tussen 2001 en 2006. Destijds vochten Michelin en Bridgestone om de titel van beste leverancier, waarna eerstgenoemde fabrikant uit F1 stapte. Bridgestone leverde de banden tot 2011, waarna Pirelli het stokje over nam.

Pirelli staat open voor concurrenten

Hoewel de verwachting is dat Pirelli aan het einde van 2027 de stekker uit het F1-project trekt, verklaart topman Marco Tronchetti Provera dat hij een concurrent als leverancier zou verwelkomen. "Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat Pirelli in meer dan driehonderd kampioenschappen meedoet", vertelt de Italiaanse bandenman. "In de meeste doen ook andere leveranciers mee en we staan open om met hen de competitie aan te gaan. Dat is voor ons nooit een probleem geweest." Sterker nog, Tronchetti Provera ziet zo'n strijd juist als een kans: "We zijn er blij mee, want het is een kans om onze technologie te verbeteren."