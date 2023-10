Pirelli blijft tot en met 2027 leverancier F1-banden

Afgelopen weekend brachten we het nieuws van een mogelijke verlenging al, maar nu is het officieel. De inschrijfprocedure voor bandenfabrikanten werd afgelopen maart opengezet. Pirelli meldde zich niet geheel verrassend opnieuw aan, maar kreeg concurrentie van oud-F1-leverancier Bridgestone. Beide partijen kregen goedkeuring van de FIA, waarna de inschrijvingen werden doorgezet naar F1 zelf. Het is algemeen bekend dat Bridgestone een substantieel bod heeft gedaan, maar F1-topman Stefano Domenicali en Libert Media hebben besloten vast te houden aan Pirelli. De keuze werd onlangs bekrachtigd door de World Motor Sport Council.

Dit keer was het proces gecompliceerder doordat F2 en F3 zijn samengevoegd en er strengere eisen zijn nu F1 bezig is duurzamer te worden. Alle Pirelli-banden zullen daarom vanaf 2024 gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council, een initiatief van milieuorganisaties uit 25 landen. Pirelli zegt dat "de FSC-ondersteuning de traceerbaarheid van bosmaterialen in de hele toeleveringsketen garandeert en bevestigt dat de plantages van de boscomponenten van de banden worden beheerd op een manier die de biologische diversiteit in stand houdt en voordelen biedt voor het leven van lokale gemeenschappen en arbeiders, terwijl economische duurzaamheid wordt bevorderd."

Duurzaamheid

Als Pirelli ook in 2028 als leverancier aanblijft, dan is de Italiaanse bandenfabrikant al 18 seizoenen lang de enige leverancier in de koningsklasse. Het werd eerder al duidelijk dat dit contract naar alle waarschijnlijkheid ook de laatste gaat zijn, al komt dat in de officiële verklaring niet naar voren.

"Sinds Pirelli in 2011 terugkeerde in de sport is het een partner van onschatbare waarde geweest, die F1 heeft ondersteund bij nieuwe technologie en technische regels en die met de banden voor mooie races voor onze fans heeft gezorgd", zegt F1 CEO Domenicali. "De toewijding van het bedrijf aan kwaliteit, innovatie en hun diepgaande kennis van onze sport zal de komende jaren van vitaal belang zijn, nu we onze nieuwe reglementen in 2026 naderen. Het werk van Pirelli op het gebied van duurzaamheid, dat wordt bewezen door de FSC-certificering, zal ervoor zorgen dat we samen blijven werken aan ons gedeelde doel 'Net Zero 2030'."

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem is in zijn nopjes met de verlening. Hij benadrukt de rol van duurzaamheid in de beslissing. "Pirelli is al vele jaren actief op het hoogste niveau van autosport. Ik ben er zeker van dat ze innovatie en geweldige prestaties op wereldtoneel zullen blijven leveren", aldus de Emirati. "F1 is een unieke uitdaging voor een bandenleverancier en Pirelli toont dat het zich enorm inzet om banden te produceren die voldoen aan de extreme eisen van deze auto's. De komende jaren blijven we werken aan vooruitgang, zowel op het gebied van prestaties als op het gebied van duurzaamheid. Pirelli committeert zich sterk aan beide doelen."

Pirelli laat weten nog steeds te profiteren van de betrokkenheid bij de sport. "Dankzij de impuls van Liberty Media en de steun van de FIA beleeft de sport momenteel een buitengewone groei. Zowel qua publiek als wereldwijd. Ook de aanhang onder de jongere generaties neemt toe", zegt vice-president van Pirelli Marco Tronchetti Provera. "Innovatie en technologie zitten in het DNA van Pirelli en F1 is het ultieme laboratorium om niet alleen nieuwe technische oplossingen uit te proberen en te testen, maar ook om nieuw onderzoek, ontwikkeling en productieprocessen voor het maken van banden te versnellen. Onze toewijding aan duurzaamheid is groot, zoals blijkt uit de FSC-certificering die vanaf volgend jaar voor onze F1-banden wordt ingevoerd. Tot minstens 2027 blijven we aan de top van de autosport staan. Dat voegt een belangrijke waarde aan ons bedrijf toe."