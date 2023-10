In maart van dit jaar schreef de FIA een tender uit voor bandenfabrikanten die de Formule 1 van 2025 tot en met 2027 van rubber zouden willen voorzien. Hierbij was de optie er om deze deal met een jaar te verlengen. Bridgestone, voormalig F1-bandenleverancier, was een van de uitdagers van Pirelli, maar F1-topman Stefano Domenicali zou naar verluidt voor de Italiaanse firma hebben gekozen, al zou de Italiaan wel onder druk hebben gestaan om voor Bridgestone te kiezen.

Volgens de BBC, die dit nieuws meldt, waren de financiële aanbiedingen vergelijkbaar, maar is de F1 CEO voor zekerheid gegaan. Bridgestone stapte na 2010 uit de koningsklasse en sindsdien zijn de auto's flink veranderd, daardoor zijn onder meer de belastingen groter geworden en is ook het gewicht van de auto's omhooggegaan. Naar verluidt zou er niet aan de ervaring van Bridgestone getwijfeld zijn, maar wel aan het feit dat de banden binnen een jaar ontwikkeld zouden moeten worden en dat er voor 2026 zelfs twee specificaties geproduceerd moeten worden in verband met wijzigingen in het technische reglement. F1 weet daarbij wat het aan Pirelli heeft.

Volgens de BBC wordt de deal enkele dagen na het Grand Prix-weekend in Qatar officieel bekendgemaakt, maar wordt het wel het laatste contract tussen Pirelli en F1. Het bandenmerk kwam begin 2011 de sport binnen als opvolger van Bridgestone en is sindsdien al jaren de enige leverancier in de koningsklasse.