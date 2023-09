Aan alle geruchten over mogelijke overschrijdingen van het budgetplafond van 2022 is dinsdag een einde gekomen. Na maandenlang onderzoek maakte de FIA de resultaten bekend, waaruit bleek dat geen enkele renstal de financiële reglementen heeft overtreden. Vorig jaar waren er nog drie F1-teams die zich niet aan de regels hielden in 2021, waaronder Red Bull Racing. Zij kregen naast een geldboete ook nog eens verminderde windtunneltijd. In de paddock was niet iedereen het eens met die straf. Sommige chefs vonden deze te mild en dat Red Bull er te gemakkelijk mee wegkwam.

De laatste weken gonsde het van de geruchten over of alle teams wel het certificaat zouden ontvangen. Een deel van de formaties verwachtte namelijk dat alle teams aan de regels hadden voldaan, maar een aantal teambazen spraken uit dat zij dachten dat twee of drie teams de regels niet hadden nageleefd. Het hielp ook niet mee dat bekend werd dat de FIA bij verschillende teams naar aanleiding van de ingeleverde ronde nog uitleg heeft gevraagd over de cijfers. Naar verluidt ging dat met name om de grotere teams, dus in die fabrieken is er ongetwijfeld opgelucht gereageerd.

Toch is de verklaring van de FIA nog lang niet het einde van de discussie over het budgetplafond. Sinds de invoering van deze regelgeving proberen met name de rijkere teams continu een weg om de regels heen te vinden. Ook dit jaar wordt een aantal teams verweten dat te doen. Dit brengt schade toe aan de betrouwbaarheid van het systeem. Mocht het vertrouwen verdwijnen, dan is het hele project gedoemd te mislukken. Dat is ook iets waar F1-topman Stefano Domenicali voor waarschuwde in Monza: "We zitten in het tweede jaar van de financiële regels en ik wil graag de positieve punten belichten. De financiële stabiliteit heeft ervoor gezorgd dat de teams meer waard zijn geworden, maar met zo'n systeem als deze moet het ook goed uitvoerbaar zijn. De betrouwbaarheid van dit systeem hangt samen met dat gegarandeerd kan worden dat alles tot op het kleinste detail gecontroleerd wordt. Mocht er dan een regel verbroken worden, dan moet daar een dusdanig sportieve straf tegenover staan dat het andere teams afschrikt."

Stefano Domenicali Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Behouden van vertrouwen

Ondanks dat er vraagtekens zijn over de controleerbaarheid van de regels, hebben de F1-teams vol vertrouwen in de FIA. Dat komt door twee garanties die de autosportfederatie de teams geeft. Ten eerste houden zij de ingeleverde data strikt geheim en wordt ook niet geopenbaard hoeveel teams het budgetplafond hebben overschreden. Dat is iets waar de deelnemers aan het F1-kampioenschap voor gepleit hadden, want de financiële gegevens zijn al veelzeggend over de manier waarop een team functioneert. Daarnaast is het - op voorspraak van de teams - niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de FIA-commissie. Het laat zien dat de organisatie pas uitspraak doet wanneer zij met zekerheid kunnen zeggen dat er aan de regels is voldaan. Het is overigens wel vanuit de FIA zelf mogelijk om een nader onderzoek te doen, dat kan wanneer er een klokkenluider vanuit een renstal zelf meldt dat de ingeleverde cijfers onjuist zijn.

De autosportfederatie heeft naast het vertrouwen ook een stuk meer slagkracht gekregen om de onderzoeken goed uit te voeren. Er zijn de laatste maanden veel fulltimers aangenomen die zich specifiek op dit gebied focussen. Ook de teams zelf geven de FIA veel informatie, want regelmatig worden de financieel directeurs gevraagd om nader uitleg te geven bij de cijfers. De FIA leert zo waar de pijnpunten binnen het budgetplafond liggen en kan dat meenemen in de evaluatie van de regels. Eveneens weet de autosportfederatie zo een stuk beter waar hun onderzoek op toegespitst moet worden.

Ook krijgt het overkoepelende autosportorgaan ongelimiteerd toegang tot alle fabrieken, mogen ze onder vier ogen met personeelsleden spreken en worden verschillende onderdelen van de F1-wagens bekeken of deze inderdaad in de boekhouding staan vermeld. Zelfs mail- en WhatsApp-verkeer kan worden ingezien. Dit is ook in overeenstemming met de wensen van de teambazen, want hiermee is een gedetailleerd onderzoek beter mogelijk.

Vorig jaar is er echter een nieuw probleempunt opgedoken binnen het financiële reglement: of de uitgaven aan niet F1-onderdelen meetellen binnen het plafond of niet. De renstallen waren creatief in de boekhouding op dit vlak en schoven ook nog wel eens met projecten tussen niet en wel F1-gerelateerde onderdelen. Niet alleen de kosten voor het project zelf, maar ook de loonkosten worden daardoor aan deze projecten toegerekend, waardoor er veel onduidelijkheid heerst over hoe dit goed weg te zetten in de boekhouding. De onduidelijkheden zijn ondertussen door middel van een technical directive - waardoor het schuiven niet meer mag - aangepakt, maar deze is pas in werking getreden op 1 januari. Dat betekent dus dat dit vorig jaar nog wel mogelijk was. Het is en blijft onduidelijk hoe de FIA dit meegewogen heeft in de beslissingen omtrent het plafond van vorig jaar.

Adrian Newey heeft ook voor niet F1-projecten heeft gewerkt Foto: Erik Junius

Voordat de uitslag van de onderzoeken bekend werd, spraken meerdere teambazen hun vertrouwen uit in de FIA. Mercedes-baas Toto Wolff was daar het duidelijkst over. "Als iemand valsspeelt, dan gaan ze erachter komen", verklaarde de Oostenrijker. In Singapore gaat ongetwijfeld duidelijk worden of na de bekendmaking het vertrouwen nog zo groot is. Er zijn twee uitkomsten mogelijk: of de teams gaan akkoord, of er wordt argwanend gereageerd. Hoe dan ook is het laatste woord over het budgetplafond nog niet gezegd.