Alle Formule 1-teams binnen budgetplafond gebleven in 2022

De Formule 1 introduceerde in 2021 het budgetplafond om een gelijker speelveld te creëren. Waar teams als Mercedes en Ferrari voorheen wel eens meer dan 300 miljoen uitgaven in één seizoen, mogen de teams een stuk minder uitgeven. Dat leverde in het eerste seizoen de nodige uitdagingen op. Zo kregen Aston Martin en Williams boetes voor procedurele fouten terwijl Red Bull Racing boven het budgetplafond was uitgekomen. Dat leverde het kampioensteam een boete van 7 miljoen dollar op en een mindering van windtunneltijd met tien procent.

In 2022 mochten de teams maximaal 135 miljoen dollar besteden. De FIA heeft nu ook weer de tijd genomen om alle benodigde documenten te controleren, iets wat een 'intensief en grondig proces' was 'dat begon met een gedetailleerde analyse van de documentatie die door de deelnemers was ingediend'. Na die controles is geconstateerd dat geen van de tien Formule 1-teams zich schuldig heeft gemaakt aan een procedurele fout of het overschrijden van het budgetplafond. Daarom krijgen alle teams een certificaat dat ze voldaan hebben aan het reglement.

Een van de focuspunten voor de controle van het seizoen 2022 waren de activiteiten buiten het Formule 1-team om. Zo heeft bijvoorbeeld Red Bull een Advanced Technology-afdeling, McLaren net als Mercedes een Applied Technologies-afdeling en heeft Aston Martin een Performance Technologies-afdeling. Deze waren succesvol en hebben gewerkt aan meerdere projecten met betrekking tot straatauto's, jachten voor de America's Cup, fietsen en andere designs. Maar na vermoedens dat sommige teams misbruik maakten van dit systeem om deze afdelingen in te zetten om de F1-kennis te vergroten buiten het budgetplafond om, voordat deze informatie gratis wordt teruggespeeld naar de teams, greep de FIA eerder dit jaar met een technische richtlijn in.

Op dat gebied heeft de FIA een 'uitgebreide controle' uitgevoerd, waaronder meerdere bezoeken aan teamfaciliteiten en 'zorgvuldige controleprocedures' om te beoordelen of de financiële reglementen worden nageleefd. De FIA Cost Cap Administration, die over de zaken omtrent het budgetplafond gaat, merkt op dat alle deelnemers 'te allen tijde in een geest van goed vertrouwen en samenwerking hebben gehandeld gedurende het hele proces'. De FIA geeft bovendien aan dat het financieel reglement 'verder ontwikkeld en verfijnd' zal worden op basis van de bevindingen van het herzieningsproces. Ook de manier waarop het gehandhaafd en gecontroleerd wordt, zal verder ontwikkeld worden.

Voor dit seizoen werden de teams een stuk strenger gecontroleerd, zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder dit jaar had uitgelegd. ""De audit, de vragen die ons werden gesteld en de manier waarop de audit verliep, was zwaar en ijverig en kostte veel moeite. We kregen iets van honderd vragen om meer in detail te treden. Dat lijkt mij de juiste aanpak", stelde de Oostenrijker.