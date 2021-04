Verstappen had na een wereldstart het heft in handen, ondanks de listige omstandigheden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De Nederlander was op weg naar een eenvoudige zege totdat de rode vlag uitging na de heftige crash tussen Valtteri Bottas en George Russell. Bij de rollende herstart na de neutralisatie ging het nog bijna mis voor Verstappen. De Red Bull-coureur ging bij het opwarmen van zijn banden in de laatste bochtencombinatie iets te fanatiek op zijn gas en ging linksaf het gras op. Met knap stuurmanskunst hield hij de RB16B uit de muur en hield zelfs continu minimaal één wiel op het asfalt. Ferrari-rijder Charles Leclerc op de tweede plaats trapte op de rem en liet zijn rivaal voor gaan.

Op de vraag van Motorsport.com of hij even overwogen had om Verstappen direct in te halen of dat hij er bewust voor koos om afstand te houden, antwoordde Leclerc: “Allebei. Ik heb het even overwogen maar tegelijkertijd remde ik af. Terugkijkend was dat de juiste keuze want volgens mij had hij continu nog één wiel op de baan. Dus ik remde af, ook omdat hij niet volledig spinde. Ik heb het even overwogen maar toen was het al te laat en reed hij weer vooraan.”

De regels bij een herstart

Om een antwoord op de vraag te krijgen in hoeverre een inhaalactie van Leclerc toegestaan was, hebben we de reglementen erbij gezocht. Mocht de Monegask Verstappen hebben gepasseerd, dan had de Nederlander voor de safety car-lijn zijn positie aan kop van het veld weer mogen innemen. Hier worden namelijk dezelfde regels gebruikt als bij een formatieronde. Zo mocht Leclerc na zijn spin in Acque Minerali in de opwarmronde voor de eerste start zijn daadwerkelijke startpositie weer innemen. Als de Ferrari-rijder op zijn gas was gegaan en Verstappen voor de safety car-lijn niet in staat was geweest om zijn positie terug in te nemen, had Leclerc naar alle waarschijnlijkheid de leiding mogen behouden.

Het moment is niet te vergelijken met de straf die Sergio Perez kreeg voor zijn uitstapje tijdens de safety car. De Mexicaan ging van de baan en haalde vervolgens de auto’s weer in die hem gepasseerd waren. Dat is reglementair niet toegestaan, wat hem een stop-and-go penalty van tien seconden opleverde.

