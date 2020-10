Vraagtekens bij Sainz en McLaren: Updates Eifel missen effect

McLaren koos ervoor om de wagens van Sainz en Lando Norris met een verschillende specificatie op pad te sturen zodat het team de nieuwe en oude aerodynamische onderdelen kan vergelijken. Sainz kreeg de nieuwe onderdelen ter beschikken, maar bleek daarmee trager dan Norris met de originele versie. Norris kwalificeerde zich als achtste, Sainz was pas tiende.

Sainz voelde zich duidelijk niet goed bij de nieuwe versie van de McLaren MCL35, zo zei hij achteraf. "Sinds het begin van VT3 voelde ik me niet comfortabel in de wagen", vertelde Sainz bij het Spaanse Movistar. "Ik slaagde erin om me in de kwalificatie wat te verbeteren, maar heel erg lekker liep het niet. Met nieuwe onderdelen verwacht je sneller te gaan dan je teamgenoot, maar in Rusland zagen we ook al dat Lando het lastig had met de nieuwe onderdelen. We hebben dus veel te analyseren."

Het wegvallen van de vrijdagtrainingen heeft McLaren natuurlijk niet geholpen, want zo kreeg het geen kans om meer data te verzamelen en enkele dingen 's avonds bij te sturen. Zeker doordat het team vanwege de regels van parc fermé de wagen niet aan mag passen voor de race van zondag. "Dat maakt het moeilijker omdat het tijd vergt om zo'n nieuw pakket te begrijpen", voegde Norris toe. "Als je dan maar één training krijgt, is het moeilijk om uit te zoeken wat de beste afstelling is en hoe je er het maximale uit kan halen. Wat dat betreft was ik blij dat ik de onderdelen kon gebruiken die ik al kende."

Sainz denkt echter niet dat het gebrek aan vooruitgang volledig toe te schrijven is aan het verkorte weekend. "We komen kennis tekort over dit pakket. Ik zeg niet dat het niet beter is dan het oude pakket, maar als je iets nieuws probeert verwacht je sneller te zijn. Ik weet niet of het aan het gebrek aan vrijdagtrainingen lag of aan onze ontwikkeling. Er zijn veel vraagtekens momenteel, we staan nog ver van waar we willen staan. Het was voor Lando ook geen goed weekend in Rusland met het nieuwe pakket. We moeten alles dus dubbel checken."

Met medewerking van Sergio Lillo