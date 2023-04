Voormalig titelsponsor ROKiT eist 149 miljoen dollar van Williams

ROKiT beweert dat Williams 'frauduleuze verklaringen' heeft afgelegd toen het een contract tekende met het bedrijf dat mobiele telefoons produceert. Williams doet dat af als een 'valse' beschuldiging. In essentie claimt ROKiT dat Williams had beloofd dat het in 2019 een competitieve auto zou leveren, terwijl het team zou weten dat zij niet over de middelen beschikte om zich daar ook aan te houden.

Naast het team zelf worden ook voormalig plaatsvervangend teambaas Claire Williams en voormalige teammanagers Mike O'Driscoll (die CEO was) en Doug Lafferty (die financieel directeur was) als gedaagden genoemd. Alle drie verlieten zij het team in het najaar van 2020 als gevolg van de overname door investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

De zaak is namens de moederbedrijven ROKiT World Inc. en ROKiT World Limited gestart door Larry Klayman, een bekende advocaat die eerder betrokken was bij diverse spraakmakende rechtszaken, waaronder enkele tegen de voormalige Amerikaanse presidenten Bill Clinton en Barack Obama.

In 2019 tekende ROKiT-baas Jonathan Kendrick een deal van drie jaar met Williams. Het bedrijf zou zo titelsponsor worden van het team, waarbij het logo groots pronkte op de bolide van Robert Kubica en George Russell. ROKiT bleef dat seizoen titelsponsor en verlengde de deal met nog eens twee jaar, waarbij ook een deal met het drankjesbedrijf van ROKiT afgesproken werd. ROKiT voldeed aan de financiële verplichtingen in 2019 en het logo was in de afgelaste Grand Prix van Australië van 2020 ook te zien. In de coronapandemie ontstond er een geschil tussen de twee partijen.

ROKiT beweerde dat het niet de rechten had gekregen die het contractueel verschuldigd was vanwege de annulering van races, terwijl Williams zich beriep op de late betaling van sponsorgelden. Toen de aangepaste, en ingekorte, kalender bekend werd gemaakt, bood ROKiT naar eigen zeggen een percentage van de vastgelegde sponsorgelden aan. De sponsordeal werd in mei opgezegd door Williams, voordat het seizoen weer van start ging. Het Britse team was toen aan het onderhandelen met mogelijke nieuwe eigenaren. Het geschil over de onbetaalde vergoedingen voor 2020 ging vervolgens naar het Londense Hof van Internationale Arbitrage, waar Williams uiteindelijk in het gelijk werd gesteld.

George Russell in de Williams in 2019. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Significante verliezen

In de nieuwe verklaring beweert de rechtbank dat de 'arbiter niet op de hoogte was van de frauduleuze verzwijging van verklaringen over materiële feiten door de gedaagden die pas werden ontdekt nadat de arbitrage was afgesloten' en dat ROKiT 'te weten kwam dat de auto nooit in staat was te presteren volgens de normen die gedaagden aan de eisers hadden gegarandeerd, en dat gedaagden op de hoogte waren van dit feit en dit verzwegen'.

Bovendien valt in de verklaring te lezen dat 'de gedaagden opzettelijk en frauduleus het feit verborgen hielden dat Williams Engineering gewoonweg niet genoeg geld had om de Formule 1-auto te ontwikkelen'. In de claim staat dat 'als een direct en indirect gevolg van de frauduleuze verklaringen van de gedaagden, de eisers aanzienlijke financiële verliezen en schade aan hun goodwill en zakelijke reputatie hebben geleden'. Het bedrijf eist daarom een compensatie van 'meer dan 149.538.550 dollar'.

Gevraagd naar deze juridische kwestie laat Williams aan Motorsport.com weten: "Williams Racing is op de hoogte van deze valse claim. Na met succes een arbitrage tegen ROKiT te hebben gewonnen in het Verenigd Koninkrijk en met succes een verzoekschrift te hebben ingediend om de arbitrale uitspraak te laten bevestigen door een federale rechtbank in de Verenigde Staten, blijft Williams vertrouwen in de gerechtelijke processen met betrekking tot deze ongelukkige zaak."

Belangrijke informatie

ROKiT-baas Kendrick blijft ervan overtuigd dat hij wel degelijk een zaak heeft. "Ik wil dit niet doen, maar we vinden dat ons onrecht is gedaan", zegt hij tegen Motorsport.com. "Waarom dit zo gelopen is, komt door de impact van corona en het hele seizoen afgelast werd. Dat is waarom we niet betaalden. Toen ging het seizoen voor slechts 50 procent door. We boden dus schriftelijk 50 procent aan. Zij wezen dat af, direct daarna hebben ze ons contract stopgezet en klaagden ze ons aan voor het hele bedrag, ook al zouden we niets op de auto hebben. Ik heb de e-mails waarin staat dat we ze de helft aanboden. Toen annuleerden ze het via Instagram, ze lieten het ons niet eens weten."

Kendrick beweert dat hij begin 2019 mondelinge garanties had gekregen van het Williams-management dat het een competitieve auto zou produceren. "Voordat we tekenden, stelden we precies die vragen in het bijzijn van mijn directie. Hoe staat de auto er voor? Hoe staat het met de ontwikkeling. We kregen X, Y en Z te horen en het was nooit, maar dan ook nooit waar. En dat is wat we volgens mij kunnen bewijzen, zeker als we naar de rechtbank gaan. De garanties en de toezeggingen die door het bestuur aan ons werden gedaan, konden nooit of te nimmer worden nagekomen. En ze waren gewoon niet waar. Zoals je je herinnert doken ze in Barcelona [voor de testdagen van 2019] te laat op, omdat ze er het geld niet voor hadden."

Kendrick stelt dat hij een zaak heeft, ook omdat hij ooggetuigen van het team kan oproepen. "Een aantal mensen die vroeger voor Williams werkten kwamen naar ons toe en gaven ons erg belangrijke informatie. Ik wilde dit echt niet doen. Echt niet. Maar omdat ze achter ons aan zitten, heb ik geen keus. Ik vind het niet leuk, maar het is niet eerlijk zoals het gegaan is."