De loopbaan van Max Verstappen is de laatste jaren een aaneenschakeling van successen. De Nederlandse Formule 1-coureur schrijft het ene na het andere record op zijn naam en er lijkt voorlopig geen einde te komen aan zijn ongekende dominantie. De Limburger maakte in 2015 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport voor Toro Rosso (de voorloper van AlphaTauri) en werd destijds begeleid door de ervaren Xevi Pujolar. De Spanjaard kijkt in gesprek met Motorsport.com terug op het moment dat hij Verstappen voor het eerst achter een F1-stuur zag.

"Dat was op Adria, een circuit in Noord-Italië op zo'n honderd kilometer van Faenza met een oude Toro Rosso met een Ferrari-motor", vertelt Pujolar, die tegenwoordig head of trackside engineering van Alfa Romeo is. "Daar was een jongen bij waarover Helmut Marko het sinds de zomer had. 'Er is een kerel, Max Verstappen, die rijdt voor het eerst in de single-seaters. Laten we een test doen' zei hij. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik 'huh, van de karts naar de Formule 1? Rustig aan Helmut'. Maar daar zaten we, een zestienjarige zonder rijbewijs was aan het testen." Volgens Pujolar liet Verstappen direct zien wat hij kon. "Hij kwam de baan op en - bloody hell - hij pushte direct voluit. Ik herinner me nog Franz Tost (de teambaas) bij de pitmuur zwaaide van 'rustig aan Max'. Het was duidelijk dat de jongen wat kon!"

Pujolar wist dus dat Verstappen een natuurtalent was, maar dat er nog een echte test moest komen. "Als we zeker wilden weten hoe goed hij was, dan moest hij getest worden op een echte baan", vertelt de 50-jarige engineer. "Ik zei tegen Helmut: 'Als je het zeker wil weten, laat hem dan de eerste training in Suzuka doen!' Er is geen betere test dan daar. Snelle, vloeiende bochten met grindbakken. Je hebt dus ballen nodig!"

Voorbereidingen voor Suzuka

Marko ging akkoord met dat idee en gaf Verstappen de kans. De voorbereidingen voor dat weekend verliepen volgens Pujolar opmerkelijk. "We waren uren en uren bezig om dingen door te nemen, deze jongen reed een jaar geleden nog karts!", onthult de technicus. "Hij zat alleen maar te luisteren en ik dacht, hoort hij alles wel? Ik heb namelijk met veel jonge coureurs gewerkt en die zeiden dat ze het begrepen, maar dat was niet zo." Volgens de Spaanse engineer bleek de stilte een goede voorbode voor het weekend: "Ik hoefde daar niks meer aan hem te vertellen. Het ging hem meteen goed af. Na een paar rondjes had niemand meer vraagtekens. We wisten, dit is de jongen die we in de auto wilden. Natuurlijk had Helmut hem al gecontracteerd."