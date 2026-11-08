Formule 1 GP van Brazilië

Vijf snelle conclusies na de GP van Brazilië

Lando Norris wint spannende Grand Prix van Brazilië in de Formule 1, terwijl Mercedes het constructeurskampioenschap veiligstelt

Motorsport.com

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 19:00

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Opnieuw een indrukwekkende inhaalrace van Verstappen, maar Norris was van buitencategorie

Na de kwalificatie waren Max Verstappen en Lewis Hamilton het eens: zich een weg naar voren banen door het veld op het Autodromo Jose Carlos Pace zou met de auto's van 2026 aanzienlijk moeilijker worden dan in voorgaande jaren.

Er waren genoeg argumenten die die lezing ondersteunden: geen DRS meer, een inhaalmodus die op dit circuit niet bijzonder krachtig zou zijn, en een inzetstrategie voor de MGU-K die voor alle coureurs hetzelfde zou zijn.

Toch sneed Verstappen opnieuw door het veld alsof het niets was, zoals hij al zo vaak heeft gedaan in Sao Paulo. Het was weer een indrukwekkende inhaalrace, net als die van 2016, 2024 en 2025. Het leverde Verstappen de Driver of the Day-award op, maar dit keer niet de zege.

Dat kwam doordat één man onaantastbaar was op Interlagos: de wereldkampioen van vorig jaar. Lando Norris had zaterdag al de pole position veroverd, en hoewel George Russell vond dat hij die dag sneller was geweest, viel er zondag absoluut niet te twisten over de superioriteit van Norris. Norris was het grootste deel van deze race van buitencategorie. Kimi Antonelli wist bij de start de leiding te pakken, maar vanaf dat moment was Norris foutloos: nat of droog, hij beheerste alle omstandigheden en onderstreepte daarmee zijn ontwikkeling tot een zeer volwassen coureur.

- Ronald Vording

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes lost zijn belofte in

Vijf jaar nadat het voor het laatst bovenaan stond in de Formule 1, heeft Mercedes met nog drie races te gaan beide kampioenschappen heroverd – een uitstekende prestatie in het eerste seizoen van een grote reglementswijziging, zeker gezien het feit dat het team nog in 2024 als vierde eindigde in de constructeursstand.

Mercedes domineerde vanaf het begin en loste de belofte van zijn nieuwe auto in. Maar het voordeel is geleidelijk kleiner geworden, waarbij Red Bull flinke ontwikkelingsstappen heeft gezet en ook McLaren en Ferrari het gat hebben gedicht. Dat kan richting 2027 een waarschuwing zijn.

Toch heeft de grote Sepang-update van het team uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen, ondanks dat die moeilijker te benutten was. Mercedes won in Austin en had dat succes op Interlagos kunnen herhalen als Antonelli na zijn pitstop geen probleem had gekregen. Misschien was het niet helemaal de manier waarop teambaas Toto Wolff de titel wilde veiligstellen – maar het seizoen zelf was meer dan indrukwekkend.

- Jose Carlos de Celis

Hamilton en Leclerc hebben de lucht geklaard, maar Ferrari heeft nog andere problemen op te lossen

De Grand Prix van Sao Paulo had voor Ferrari nauwelijks sterker kunnen verschillen van een week eerder. In Mexico had de Scuderia het meest competitieve pakket van iedereen, maar een mogelijke dubbelzege werd weggegooid op een manier die al onderwerp is geweest van veel discussie en debat.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Donderdagavond kon Frederic Vasseur eindelijk met zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc om tafel gaan en hun duidelijk maken dat hun persoonlijke belangen nooit meer boven die van de 2.000 werknemers in Maranello mogen gaan. Hoe effectief dat gesprek was, moet nog blijken, maar op Interlagos waren de problemen van Ferrari van een heel andere aard.

Ferrari had in Sao Paulo moeite met pure snelheid. Dat was vrijdag al het geval, toen Vasseur de balansproblemen van de auto van het team erkende. Zondag ging het niet veel beter. De start van Hamilton was indrukwekkend, maar daarna ging het bergafwaarts. Ferrari kwam nooit in aanmerking voor de podiumplaatsen, en aangezien Verstappen wel een inhaalrace wist neer te zetten, verklaren gridstraffen dat niet volledig.

Leclerc en Hamilton eindigden respectievelijk als zevende en negende, wat laat zien dat Ferrari nog steeds zwakke plekken heeft die voor volgend jaar moeten worden aangepakt, niet in de laatste plaats het gebrek aan topsnelheid waardoor hun opmars door het veld allesbehalve eenvoudig was.

- Ronald Vording

Deze keer kan Russell de pech niet de schuld geven

George Russell heeft genoeg redenen om gefrustreerd te zijn over zijn seizoen. Hij arriveerde in Brazilië en vertelde openhartig over problemen die hij tot dusver bij 14 van de 20 grands prix had meegemaakt, en zaterdag kwam daar nog een hoofdstuk bij doordat hij vond dat een oproep van Mercedes om zijn tweede snelle ronde in Q3 af te breken hem de kans ontnam om voor pole te vechten.

Maar wat zondag bij de pituitgang gebeurde, kwam door hemzelf. Nadat hij door een gridstraf van de zevende naar de derde plaats was opgeschoven, was de Brit in de strijd om het podium toen hij bij het uitrijden van de pits spinde nadat hij intermediates voor softs had ingeruild, waarna hij met zijn neus de verkeerde kant op stond.

George Russell, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ter verdediging van Russell: dat deel van de lastige pituitgang van Interlagos was nog nat, maar het lijkt alsof er dit jaar niets goed gaat voor de Brit. Daarna herstelde hij zich en reed hij een solide race, maar er lag zondag een kans om veel meer te doen.

– Pol Hermoso

Dat Interlagos in de Formule 1 blijft, is geweldig nieuws

Een nieuwe overeenkomst met de Formule 1 zorgt ervoor dat Interlagos tot minstens 2035 op de kalender blijft – en dat moet voor fans van de sport over de hele wereld ongetwijfeld opwindend nieuws zijn. Het is in elk geval welkomer dan een nieuwe bestemming op wéér een stratencircuit met betonnen muren als baanlimieten.

Ja, uitbreiden naar nieuwe gebieden moet belangrijk zijn voor de Formule 1 als een van de grootste entertainmentformules ter wereld, maar klassiekers als Interlagos op de kalender houden moet prioriteit hebben.

Het circuit van Sao Paulo is om veel redenen een klassieker – onder meer door de onvoorspelbare weersomstandigheden die races vaak volledig op hun kop zetten. De grand prix van dit jaar was niet de beste editie van de race, maar was nog altijd een stuk vermakelijker dan sommige andere races die we dit jaar hebben gezien.

- Oleg Karpov

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