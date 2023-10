Onder leiding van regisseur Michael Mann is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een speelfilm over Enzo Ferrari, die de naam 'Ferrari' krijgt. De film is grotendeels gebaseerd op het boek 'Enzo Ferrari - The Man and the Machine' van Brock Yates en verschijnt op 25 januari 2024 in de bioscoop. Met Adam Driver in de rol van Enzo Ferrari, Penelope Cruz als zijn vrouw Laura en Patrick Dempsey als coureur Piero Taruffi worden enkele sleutelrollen gespeeld door grote namen. In de aanloop naar de verschijning in de bioscoop is woensdag alvast een trailer naar buiten gebracht met de eerste beelden van de film. Die is bovenaan deze pagina te zien.

Het script van Ferrari gaat in op het verhaal hoe Enzo Ferrari zijn leven en zijn autobedrijf opnieuw opbouwde na het overlijden van zoon Dino Ferrari in 1956. Het verhaal speelt zich af in 1957, een moment dat het slecht gaat met het autobedrijf Ferrari. Tegelijkertijd ligt Ferrari op dat moment ook in een scheiding met zijn vrouw vanwege een affaire met minnares Lina Lardi, wiens rol wordt ingevuld door Shailene Woodley. Om het geheel weer op de rit te krijgen, zet Ferrari zijn laatste hoop volledig op één race: de Mille Miglia.

Het is niet de eerste keer dat er een film wordt gebaseerd op het leven van Enzo Ferrari. Dat gebeurde eerder al in 2003 met de biopic Ferrari. Zijn personage speelde later nog een rol in de film Rush over de rivaliteit tussen James Hunt en Niki Lauda, maar ook in Ford v Ferrari en Lamborghini: The Man Behind The Legend.