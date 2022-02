Penelope Cruz speelt rol in nieuwe film over Enzo Ferrari

De film over Enzo Ferrari is gebaseerd op het boek ‘Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races’ uit 1991 van Brock Yates. De plannen waren er al even en aanvankelijk leek de hoofdrol te gaan naar Hugh Jackman, maar Variety meldt nu dat Adam Driver die rol gaat krijgen. Hij speelde onlangs de hoofdrol als Maurizio Gucci in het voor een Oscar genomineerde House of Gucci en speelde eerder ook in Star Wars. In de film staat het verhaal van Enzo Ferrari in de zomer van 1957 centraal. Destijds liep zijn huwelijk met zijn vrouw Laura (gespeeld door Penelope Cruz) op de klippen door een affaire met minnares Lina Lardi (gespeeld door Shailene Woodley).

Het script vertelt het verhaal hoe Ferrari zijn leven en zijn autobedrijf opnieuw opbouwde na de dood van zijn zoon Dino in 1956. Racen, en in het bijzonder de Mille Miglia, staan daarbij centraal. “Dat deze ongelofelijk getalenteerde artiesten, acteurs Adam Driver, Penelope Cruz en Shailene Woodley, deze unieke personages op locatie in Modena en Emilia-Romagna tot leven gaan brengen, dat is een vervulde visie”, zei regisseur Michael Mann. Hij werd beroemd als producent van de tv-serie Miami Vice en behaalde met Last of the Mohicans begin jaren 90 successen op het witte doek. Daarvoor maakte hij midden jaren 80 de film Manhunter, die inmiddels als klassieker wordt gezien.

De Ferrari-film is voor Mann een persoonlijk passieproject, nadat een eerdere poging om de film te lanceren door regisseur Sidney Pollack en met Al Pacino in de hoofdrol mislukte. In eerste instantie Hugh Jackman voor leek te strikken om de rol van Enzo Ferrari op zich te nemen. In 2020 werd hij nog gekoppeld aan het project, maar het is onduidelijk waarom hij geen onderdeel uitmaakt van de uiteindelijke plannen. Wel heeft Jackman op dit moment veel andere lopende projecten, zoals de Broadway-productie van The Music Man.