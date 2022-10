VIDEO: Samenvatting derde F1-training in Amerika op Motorsport.com

Coureurs hebben vrijdag waardevolle trainingstijd moeten opgeven voor de 2023-bandentest van Pirelli. De rijders konden weliswaar hun rondjes draaien op het Circuit of the Americas in Texas, maar werken aan de set-up was door het voorgeschreven programma van Pirelli amper mogelijk. Het maakte de derde vrije training op voorhand nog belangrijker dan normaal voor de coureurs en teams, allemaal op zoek naar een goede afstelling.

In de slotfase leek Max Verstappen die voor één snelle ronde te hebben gevonden. Het eerste deel van zijn kwalificatiesimulatie verliep nog niet helemaal vlekkeloos, maar nadien tekende de Red Bull-coureur met 1.35.825 afgetekend voor de snelste tijd van de sessie. Aan de andere kant van de tijdenlijst zaten Mick Schumacher en Zhou Guanyu in de hoek waar de klappen vielen. Beide coureurs konden minder ronden rijden dan hen lief was, in het geval van Schumacher door een technisch probleem aan het begin van zijn eerste run. De Duitser moet juist in deze raceweekenden aan Guenther Steiner laten zien wat hij waard is en voelt de hete adem van Nico Hülkenberg in zijn nek.