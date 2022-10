VIDEO: Een proefstart op nat Suzuka door de ogen van Alonso

De helmcamera geeft Formule 1-fans sinds vorig jaar een inkijkje in wat de coureurs zien als zij in hun F1-bolides zitten. Ook tijdens de GP van Japan zijn diverse coureurs weer voorzien van het kleine cameraatje in de padding van hun helm, onder wie ook Fernando Alonso. Tijdens de tweede vrije training werd naar de Alpine-coureur geschakeld toen hij een bezoek bracht aan de pits. Nadat hij door zijn team weer op pad werd gestuurd, maakte Alonso aan het einde van de pitstraat een proefstart die ook werd vastgelegd via de helmcamera. Zo was onder meer te zien dat de Spanjaard er op het natte asfalt voor koos om de start in de tweede versnelling uit te voeren en ook waren gegevens als de rembalans en de bandentemperatuur op het stuur te zien.

Alonso zou uiteindelijk de zesde tijd rijden tijdens de tweede vrije training op Suzuka, waarin George Russell de snelste was.