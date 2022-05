VIDEO: Kruip aan boord bij een Haas F1 voor een ronde in Miami

Sinds de Formule 1 eigendom is van het Amerikaanse Liberty Media, is er geen geheim gemaakt van de ambitie om de sport flink te laten groeien in de Verenigde Staten. Qua fanbase lijkt dat heel behoorlijk gelukt, gezien de kijkcijfers van de Netflix-serie Drive to Survive en de enorme opkomst bij de F1-race op het Circuit of the Americas in 2021. Dat was tot vorig jaar de enige Amerikaanse Grand Prix op de kalender, maar voor 2022 is daar dus verandering in gekomen. Op 8 mei vindt namelijk de eerste Grand Prix van Miami plaats.

Plaats van handeling is het hagelnieuwe Miami International Autodrome, dat speciaal voor de Formule 1 is aangelegd rondom het Hard Rock Stadium. Dat stadion is de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins, maar ook organiseren tennisbonden ATP en WTA er jaarlijks de Miami Open. Dit jaar wordt er dus een F1-race aan de activiteiten in Miami Gardens toegevoegd, al heeft dat onder buurtbewoners tot op het laatste moment tot tegenstand geleid.

Het Miami International Autodrome is 5,4 kilometer lang en telt negentien bochten, maar hoe ziet het asfaltlint rondom het Hard Rock Stadium er precies uit? In bovenstaande video nemen we je mee aan boord van de Haas VF-22, waarmee we een virtuele verkenningsronde over het nieuwste circuit op de Formule 1-kalender rijden.