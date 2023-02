VIDEO: Mercedes legt uit hoe het drinksysteem in F1-auto's werkt

De Formule 1 werkt races af die gemiddeld zo'n anderhalf uur in beslag nemen en daarnaast soms ook plaatsvinden in zware weersomstandigheden. Denk aan de Grand Prix van Singapore, een race onder hoge temperaturen en luchtvochtigheid die vaak bijna de volledige twee uur duurt. In dergelijke omstandigheden verliezen coureurs over het algemeen veel vocht en dus is het belangrijk dat zij zich ook tijdens het rijden blijven hydrateren. Daartoe krijgen zij ook de mogelijkheid, want de Formule 1-auto's zijn tegenwoordig allemaal uitgerust met een drinksysteem om de rijders van drinken te voorzien. Maar hoe werkt zo'n drinksysteem eigenlijk?

Het is in essentie eigenlijk een redelijk eenvoudig systeem dat bestaat uit een knijpzak en een slang die de zak aan de helm verbindt, zegt projectcoördinator raceteam Chris King van Mercedes. Toch is het systeem niet altijd zo simpel geweest. "In het verleden hebben we veel technischere systemen gehad waarin een pomp verwerkt zat, maar dat heeft ook nadelen", legt King uit in een video van Mercedes. Het zorgt namelijk voor extra gewicht en het kan natuurlijk ook stuk gaan. "In het verleden hebben we gehad dat de pomp faalde en het systeem maar door bleef pompen."

Het huidige drinksysteem van Mercedes is dus een stukje eenvoudiger, maar toch is de slang voorzien van een belangrijke extra component: een eenrichtingsklep met een ingebouwd filter. "Dat zorgt ervoor dat er geen stukjes doorheen komen, terwijl de eenrichtingsklep ervoor zorgt dat de vloeistof langzaam teruggaat naar de zak zodra de coureur stopt met zuigen aan de slang", aldus King. Deze klep is volgens hem het 'meest gecompliceerde' onderdeel van het drinksysteem, terwijl simulatorcoureur Anthony Davidson dit het 'magische' onderdeel noemt. "Anders zou je ervaren dat het water overal heen gaat waar het naartoe wil gaan", zegt de voormalig F1-coureur. King benadrukt daarna ook het belang van de eenrichtingsklep als de coureurs uit hun bolide stappen, want precies op dat punt wordt het deel van de slang in de helm losgekoppeld van het deel dat in de auto zit.

In de video bovenaan deze pagina zie je de volledige uitleg van Davidson en King over het drinksysteem van Mercedes.