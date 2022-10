VIDEO: Verstappen woedend na kwalificatie GP Singapore

Max Verstappen was overtuigend onderweg naar de pole-position voor de Grand Prix van Singapore, maar moest van zijn team zijn laatste ronde in Q3 afbreken. De regerend wereldkampioen snapte daar niets van en liet dat ook duidelijk merken aan zijn engineer via de radio.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei naderhand dat het met brandstof te maken had. Als Verstappen zijn ronde had afgemaakt, dan had hij te weinig brandstof overgehouden voor de technische keuring.