VIDEO: Een rondje over Albert Park met Max Verstappen

In de aanloop naar de opening van het nieuwe seizoen heeft Red Bull Racing een video op Twitter geplaatst waarin Max Verstappen in de game F1 2019 een rondje aflegt over het circuit van Albert Park. Vrijdag beginnen daar de vrije trainingen voor de Australische Grand Prix, terwijl de startlichten aanstaande zondag voor het eerst in 2020 doven. De Nederlander lijkt klaar te zijn voor de eerste race van het seizoen, want hij rijdt een snelle en nagenoeg foutloze ronde.