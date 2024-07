VIDEO: Max Verstappen maakt statement in eerste F1-training Spa

Na de eerste serie runs op de hardere compounds liet Max Verstappen de zachtste Pirelli-compound monteren. De Red Bull F1-coureur maakte een duidelijk statement met de snelste ronde, meer dan een halve seconde sneller dan de rest van het veld. Met name in de middelste sector was de WK-leider indrukwekkend snel.

Verstappen krijgt een gridstraf vanwege een motorwissel en wordt na de kwalificatie tien plaatsen teruggezet, maar zit er met deze snelheid toch nog een zege in?