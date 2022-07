De hoeveelheid knoppen op een Formule 1-stuur is in de laatste paar decennia behoorlijk toegenomen. Uiteraard heeft het onderdeel geen enkel geheim meer voor Max Verstappen, maar dat ging niet vanzelf. “Toen ik bij Red Bull kwam, had ik echt zo’n boekje waar ik steeds doorheen ging en dan blijf je dat oefenen in de simulator”, zei de regerend wereldkampioen in gesprek met Viaplay-programma Shakedown.

In de studio van Viaplay gaf voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde verdere uitleg over de display op het stuur.