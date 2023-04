Slechts één jaar autosportervaring had Max Verstappen op zak toen hij in 2015 aan de start van zijn eerste Formule 1-race verscheen. In 2014 werd hij als zestienjarige nieuwkomer derde in de Europese Formule 3, nadat hij halverwege het jaar al werd opgepikt door het Red Bull Junior Team. Met onder meer drie vrije trainingen tegen het einde van dat jaar werd de Nederlander klaargestoomd om in 2015 bij de GP van Australië te debuteren.

Verstappen kwam bij Toro Rosso naast mede-debutant Carlos Sainz te rijden. De Spanjaard had in de kwalificatie de overhand ten opzichte van zijn teamgenoot, maar in de race wist Verstappen zich vanaf de elfde startpositie op te werken naar P9. Die positie wist hij echter niet tot de finish vast te houden, want een motorprobleem bracht zijn race in de 34e ronde ten einde. Sainz zou de race wel uitrijden en werd uiteindelijk negende. Hieronder zie je de beelden van de problemen bij Verstappen en de teleurstelling in de pitbox van Toro Rosso.