VIDEO: Hamilton vliegt eraf in Grand Prix van Singapore

Lewis Hamilton streed met Carlos Sainz om de derde plaats, maar schoot door een eigen fout rechtdoor in bocht 7 en vloog daardoor de muur in. De zevenvoudig wereldkampioen wist zijn Mercedes weer in het juiste spoor te krijgen, maar viel wel terug en had bovendien schade aan zijn voorvleugel.

Vlak na het moment van Hamilton werd er gewisseld van intermediates naar slicks. Inmiddels rijdt de Brit op de achtste plaats.