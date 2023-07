VIDEO: Hamilton schuift ondanks lekke band naar zege op Silverstone 2020

"Toen ik hoorde dat de band van Valtteri stukging, keek ik gewoon naar mijn banden en leek alles nog in orde", legde Lewis Hamilton uit. "Maar op het rechte stuk begon de band plots leeg te lopen en ik zag dat de vorm van de band veranderde. Ik kreeg bijna een hartverzakking toen dat gebeurde. Ik was niet helemaal zeker tot ik op de rem trapte en toen zag je dat de band echt van de velg begon te vallen. Ik was gewoon aan het bidden en probeerde de vaart erin te houden zonder te traag te zijn. Ik slaagde er bijna niet in om de laatste twee bochten te nemen, maar godzijdank is het gelukt."

Valtteri Bottas stelde dat het volgen van Hamilton een van de oorzaken was van de lekke band, al wist hij het zelfs dan nog niet helemaal te verklaren. "Er zijn allemaal verschillende factoren met zo’n probleem, het was misschien iets kleins waarna zoiets gebeurt als je op de limiet zit", zei Bottas. "Het is moeilijk te zeggen, ons tempo was niet slecht, maar je verliest wel wat downforce in de bochten. Je begint makkelijker te glijden en dat heeft zeker effect op de houdbaarheid van de banden. Ik probeerde de banden te managen, net als Lewis. Anders was er helemaal geen kans om de race te winnen. Ik probeerde het op een goede manier te doen, maar het ging toch nog mis. Tegen het eind van de stint voelde ik de vibratie en het werd steeds erger. Toen ging de band echt lek. Dat hadden we niet aan zien komen."