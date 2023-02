VIDEO: Kees van de Grint over eerste indruk Nyck de Vries in F1-test Bahrein Nyck de Vries is donderdagmiddag begonnen aan zijn voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2023. Hoewel competitieve tijden (nog) uitblijven, is de Nederlandse AlphaTauri-coureur wel lekker zijn rondjes aan het draaien. Wat voor eerste indruk heeft De Vries analisten Kees van de Grint en Christijan Albers gegeven?