Jumbo wenst Max Verstappen succes met speciale video

Jumbo is al sinds het eerste uur de trotse sponsor van Max Verstappen. De supermarktketen steunt de Limburger al sinds zijn allereerste autosportmeters in de Formule 3. Dit weekend kan de Red Bull-coureur in Abu Dhabi de wereldtitel veroveren in de Formule 1. Maar of Verstappen zondag nou wint of niet, de coureur zet dit raceseizoen een ongelofelijke sportprestatie neer. In de aanloop naar de finalerace wenst Jumbo Verstappen middels een speciale video succes. Een persoonlijke ode aan Verstappen, uit naam van CEO Frits van Eerd.

In de video wordt stilgestaan bij de bijzondere mijlpalen van de coureur en komt ook de speciale band tussen Max en Jumbo aan bod. "Wat is het ongekend spannend, deze race om het kampioenschap”, vertelt Van Eerd. “We zitten bij Jumbo allemaal op het puntje van onze stoel en hopen dit weekend te zien hoe de ultieme droom voor Max en al zijn fans in vervulling gaat! Jumbo en Max hebben samen al veel mooie avonturen meegemaakt. Vier jaar op rij organiseerden we samen de Jumbo Racedagen en afgelopen jaar vond na 36 jaar eindelijk weer de Dutch Grand Prix in Zandvoort plaats. Die Max ook nog eens won. Zo brachten we samen heel Nederland weer dichterbij de Formule 1.”

“Ik ben bijzonder trots dat we Max al sinds zijn eerste race hebben kunnen helpen zijn droom na te jagen. Namens alle Jumbo collega’s wil ik hem ontzettend veel succes wensen. En wereldkampioen of niet, Max is bovenal een wereldgozer en een grote inspiratie voor velen!”

Bekijk de bijzondere video bovenaan deze pagina.