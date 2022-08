VIDEO: De beste F1-klappers tot nu toe in 2022

De eerste helft van het Formule 1-seizoen 2022 stond vooral in het teken van de kennismaking met de nieuwe generatie bolides. Al in de eerste races bleken de regels succesvol: rondenlang konden rijders elkaar volgen en duelleren, zonder dat dit ten koste ging van de banden of een verlies aan downforce.

Over de veiligheid van de F1-bolides was geen twijfel, al was het wel even de vraag hoe de zware wagens zich zouden houden bij een pittige klapper. Gelukkig heeft de eerste seizoenshelft uitgewezen dat het ook met de veiligheid wel snor zit. Met name de crash van Zhou Guanyu in de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone maakte dat goed duidelijk. De Chinees kon wonder boven wonder zonder letsel uit zijn zwaarbeschadigde Alfa Romeo klimmen. Hij beweerde zelfs dat hij zonder halo de crash niet had overleefd. Ook Mick Schumacher klapte in Monaco hard in de muur en ook hij kon zonder kwetsuren weglopen. En wat te denken van de merkwaardige maar harde impact van Esteban Ocon in Miami? En natuurlijk de o zo pijnlijke crash van Charles Leclerc in de Grand Prix van Frankrijk, waar hij in leidende positie van de baan schoot en zo zijn kans op een goed resultaat eigenhandig in het putje gooide.

Motorsport.com Nederland heeft in samenwerking met Viaplay de heftigste, meest opvallende en merkwaardigste crashes van de eerste races van het seizoen 2022 voor je op een rijtje gezet.

Mis je er eentje? Laat het hieronder weten in de comments.

Video: De heftigste Formule 1-crashes van de eerste seizoenshelft van 2022