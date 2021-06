Na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Frankrijk reist het Formule 1-circus direct door naar de Red Bull Ring. Daar vinden de tweede en derde horde van de triple header plaats. In de aanloop naar het raceweekend konden de rijders van Red Bull Racing en AlphaTauri een dagje ontspannen in de Oostenrijkse natuur. De rijders van de twee teams namen het in de ultieme speurtocht, genaamd Formula Schnitzeljagd, tegen elkaar op.

De duo’s van de teams reisden eerst af naar Hangar-7 in Spielberg, waar ze met een Cessna 208 Caravan-watervliegtuig naar het grootste meer van Stiermarken vlogen. Eenmaal aangekomen hesen ze zich in traditionele Oostenrijkse kledij om de strijd met elkaar aan te gaan in ‘Plätten-boten’. Vervolgens werd overgestapt op enorme Pinzgauer-trucks met zes wielen, waarmee een race door de bossen werd georganiseerd. De finish lag uiteraard op de Red Bull Ring.

Verstappen zei: “Eerlijk gezegd had ik nog nooit zoiets als de Pinzgauer gezien - een auto met zes wielen. Het was best gaaf om te rijden! Het is altijd leuk om in Oostenrijk te racen en nu krijgen we de kans om het twee keer te doen. Het is onze thuis-Grand Prix en we hebben hem al eerder gewonnen, dus hopelijk kunnen we hier twee goede weekenden hebben.” Perez voegde toe: “Het was zeer competitief, zeer serieus (lacht) en de beste voorbereiding die je kunt hebben voor het raceweekend.”

Ook de rijders van AlphaTauri waren erg enthousiast: “Het was een heel interessant en leuk project en er was veel teamwork. Het was leuk om te rijden in de off-road met de Pinzgauer. We kwamen veel vast te zitten op de heuvels en we hadden het moeilijk om daar weg te komen, maar het was leuk.” Gasly concludeerde: “We gingen door het Oostenrijkse platteland en ontdekten veel verschillende delen van het land voordat we bij de Red Bull Ring belandden. Het was goed om met alle vier de coureurs bij elkaar te zijn.”

Foto's van de Red Bull Schnitzeljagd

