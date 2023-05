VIDEO: Ricciardo en Tsunoda verruilen asfalt voor water in Miami

Red Bull is van plan om dit seizoen meerdere afleveringen op te nemen van de nieuwe online serie (Un)Serious Racing Series. Daarin gaan de coureurs van Red Bull Racing en AlphaTauri de strijd met elkaar aan in diverse soorten voertuigen met het doel om zoveel mogelijk races te winnen voor hun renstal. Het gekozen voertuig voor de eerste race is een slechts twee meter lang motorbootje met 28 pk, dat een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur kan halen. In de aanloop naar de Grand Prix van Miami mochten Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda in Biscayne Bay in de bootjes stappen voor een kwalificatie en een race over één ronde. Wie zich de snelste toonde in de kwalificatie en de race, zie je in de video bovenaan deze pagina.

gedeeld