Met nog iets meer dan een kwartier op de klok was Nicholas Latifi zaterdag de eerste die in de fout ging. De Canadees stuurde bij het zwembad iets te scherp in met zijn Williams, waardoor hij met het rechtervoorwiel de vangrails schampte. Daardoor stuiterde de auto rechtdoor over de kerbstones en was een harde klap in de vangrails bij het uitkomen van de chicane het onvermijdelijke gevolg.

Na de crash van Latifi werd de sessie enige tijd stilgelegd, alvorens de coureurs voor de laatste paar minuten nog even de baan op werden gestuurd. Het zou echter niet lang duren voordat de rode vlag opnieuw tevoorschijn kon worden gehaald. Voor de tweede keer dit weekend had Mick Schumacher geen geluk bij het Casino. De Duitser had niet geluisterd naar het advies van zijn teambaas, leek iets te ambitieus en verloor de achterkant van de Haas, waarna deze met een flinke klap in de omheining terechtkwam. Een vroegtijdig einde van de derde vrije training was het gevolg.

Zowel Laifi als Schumacher bleef ongedeerd bij de klappers, maar het is wel onzeker of beide coureurs kunnen deelnemen aan de kwalificatie later vandaag. De monteurs van Williams en Haas zullen namelijk flink aan de bak moeten om beide auto’s op tijd gerepareerd te krijgen.

UPDATE: Schumacher mist kwalificatie

Het team van Haas heeft laten weten dat het chassis beschadigd is geraakt bij de crash van Schumacher. De Duitser zal daardoor niet deel kunnen nemen aan de kwalificatie.