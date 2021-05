Schumacher racete in 2019 met de Formule 2 al door de straten van Monaco, maar in de Formule 1 kent de Duitser er tot dusver geen gelukkig debuut. Zo maakte hij donderdag in de tweede vrije training al kennis met de vangrails en had hij zaterdagmiddag in de derde vrije training opnieuw geen geluk bij het Casino.

De 22-jarige Schumacher verloor kort voor het einde van de derde oefensessie de macht over het stuur van zijn Haas, waarna deze met een flinke portie overstuur hard in de omheining klapte. Schumacher bleef bij de crash ongedeerd, maar de Haas van de Duitser was er beduidend slechter aan toe. Met slechts twee uur pauze tussen de derde vrije training en de kwalificatie was het vooral de vraag of het team van Haas de auto op tijd gerepareerd zou krijgen voor de start van de kwalificatie.

Beschadigd chassis

Een half uur na de derde vrije training kwam het team van Haas met het slechte nieuws waar de fans van Schumacher al voor gevreesd hadden. De renstal liet weten dat het chassis van de auto beschadigd is geraakt bij de klap, waardoor de auto niet op tijd gerepareerd kan worden voor de kwalificatie. Schumacher, die in de derde vrije training wel nog de veertiende tijd liet noteren, zal daardoor zijn allereerste Grand Prix van Monaco als laatste aan moeten vangen zondag.