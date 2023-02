VIDEO: Chaos bij de proefstart tijdens F1-test Bahrein

Het laatste kwartier van de tweede ochtendsessie van de Formule 1-test in Bahrein werd gebruikt voor het testen van allerhande procedures. Zo ging de rode vlag even uit en werd er een proefstart gesimuleerd, met onder meer een afgebroken start. Bij de tweede poging gingen de lampen op het rechte stuk daadwerkelijk uit, maar dat leverde de nodige chaos op. Meerdere coureurs bleven op hun plek staan, terwijl Carlos Sainz en Lewis Hamilton een normale start wilden oefenen. Gelukkig reageerden de mannen snel genoeg en werd schade voorkomen, maar dit zal nog wel even nagesproken worden.

