VIDEO: Anthony Davidson maakt kennis met de Mercedes W12

Als coureur van het LMP2-team van Jota Sport scheurt Davidson in het FIA World Endurance Championship nog regelmatig over de internationale circuits, maar de moderne Formule 1-bolides blijven een klasse apart. In bovenstaande video neemt de 42-jarige Brit je mee tijdens zijn allereerste kennismaking met de Mercedes W12. In de simulator van Mercedes heeft Davidson er al duizenden virtuele rondjes mee gereden, maar hoe voelt de zwartgeverfde Silberpfeil in het echt?

Het team van Mercedes stuurde Davidson op een nat circuit van Silverstone op pad met de W12 van Lewis Hamilton. Bekijk de video bovenaan deze pagina voor het resultaat.