Viaplay doet plannen voor Formule 1-radiorechten uit de doeken

Sinds de verhuizing van de televisierechten van Ziggo Sport naar Viaplay konden Nederlandse Formule 1-fans die liever het commentaar van Olav Mol horen, zich wenden tot Grand Prix Radio. Voor de website van Grand Prix Radio bleef Mol samen met Jack Plooij en Koen Bakker live verslag doen van alle Formule 1-actie. Middels een app kon de audio zelfs gelijk worden gelegd met het beeld op tv, om de beleving zo optimaal mogelijk te maken. Aan die mogelijkheid lijkt echter een einde te komen nu Viaplay de Nederlandse radiorechten heeft bemachtigd.

Op de vraag van Motorsport.com wat de plannen van Viaplay zijn met de radiorechten, laat de Scandinavische streamingdienst het volgende weten: “Bij Viaplay willen we altijd een zo breed mogelijk publiek bereiken, via alle relevante platforms. We zijn dan ook erg blij met onze nieuwe samenwerking met DPG Media, waarmee we onze sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt nog verder kunnen uitbouwen met toonaangevende lokale partners. Viaplay's F1-audio [het commentaar zoals het op tv te horen is] krijgt een vaste plek bij DPG Media's belangrijkste online outlets Ad.nl en Nu.nl, als onderdeel van hun F1-liveblog. Dit is een geweldige samenwerking die een mooie aanvulling is op onze reeds bestaande samenwerking met Ad.nl en Nu.nl op het gebied van videoclips.”

“De Nederlandse radiomarkt biedt een geweldige kans om Viaplay's F1-verslaggeving met nog meer fans te delen als aanvulling op onze streamingdienst, die in Nederland al 1,2 miljoen abonnees heeft”, deelt Viaplay verder mee. “Bij Viaplay hebben we een langetermijnvisie gericht op de lokale markt en willen we onze Nederlandse consumenten entertainmentervaringen van wereldklasse bieden.”

'Monddood'

Olav Mol reageerde woensdag verbolgen op het verliezen van de radiorechten. Hij heeft de indruk dat Viaplay de radiorechten alleen maar heeft gekocht om hem ‘monddood te maken’. “Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ze anders de rechten hebben gekocht”, zei hij tegen Nu.nl. “En dan bedoel ik niet de Nederlandse directie, want zij hebben hier natuurlijk niets mee te maken. Dit is in Scandinavië besloten. Ik vind het bijzonder. Ik heb nog nooit gehoord dat een televisiezender last heeft van een radiozender. Om mijn commentaar optimaal te kunnen volgen, heb je ook de beelden op tv nodig. Dus volgens mij botst het niet.” Nadat duidelijk was geworden dat hij de Nederlandse radiorechten kwijt was, heeft Mol de Belgische rechten aangekocht. Mol hoopt dat gebruikers van de Grand Prix Radio-app zijn commentaar zo toch kunnen blijven horen.