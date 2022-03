Vettel met 'No War'-helm in actie tijdens F1-test in Bahrein

Van alle F1-coureurs was Sebastian Vettel het meest uitgesproken over de Russische invasie, waarbij hij voordat deze officieel afgelast was meteen zei niet deel te nemen aan de Grand Prix van Rusland. Vettel meldde als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) dat de coureurs nog met een statement zouden komen. Daags voor de start van de driedaagse F1-test in Bahrein organiseerde de GPDA een fotoshoot, waarbij de F1-rijders t-shirts aan hadden met de tekst 'No War'. Op het asfalt lag een banner met dezelfde tekst en was er een Oekraïense vlag te zien. Na afloop plaatsten veel F1-coureurs hetzelfde statement op Twitter.

Tekst gaat verder onder de Twitter-berichten

Lewis Hamilton kon vanwege een vertraagde vlucht niet bij de fotoshoot zijn, maar plaatste wel een bericht Instagram. "Mijn hart is bij de moedige mensen van Oekraïne die staan voor hun waarden van vrijheid en vrede," schreef hij. "Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die het gevoel heeft dat elke dag zwaarder wordt, wetende dat deze crisis zich afspeelt in de wereld."

Hoewel het statement werd georganiseerd door de GPDA, had het ook de volledige steun van F1. Ook FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem sprak zijn steun uit. Donderdagochtend ging Vettel het circuit op met een geheel nieuwe kleurstelling op zijn helm met het 'No War'-logo en de blauw-gele kleuren van Oekraïne. Het is onduidelijk of Vettel de helm tijdens het F1-seizoen blijft gebruiken.