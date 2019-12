"Verstappens succes heeft mij geholpen in de autosport"

Marijn Kremers (21), die dit jaar wereldkampioen karting in de koningsklasse KZ1 is geworden, heeft in het verleden tegen Max Verstappen geracet. Tijdens de FIA Prize Giving 2019 afgelopen vrijdag ging hij er iets meer op in. "Meestal won Max om eerlijk te zijn, maar ik heb het hem niet makkelijk gemaakt denk ik. We hebben niet echt meer contact. Hij heeft een succesvolle carrière nu, dus ik heb veel respect voor hem."

Dat Verstappen uiteindelijk in de Formule 1 is beland en is uitgegroeid tot de meest succesvolle Nederlander in de koningsklasse heeft ook voor andere landgenoten voordelen. Kremers: "Ja, het hielp mij wel om te kunnen autoracen denk ik. Zonder Max [zijn succes] had ik het denk ik veel lastiger gekregen om sponsoren te vinden. Nu hebben we daar een wat grotere kans op, omdat het racen wat groter is geworden in Nederland. In de toekomst helpt het ook, omdat veel kinderen nu opgroeien die hem op televisie zien racen. Dat is een grote inspiratie voor hen."

Verstappen was zelf ook aanwezig tijdens het FIA-gala op vrijdagavond en zei dat het normaal is dat coureurs tegenwoordig steeds jonger in de autosport belanden. "Het gaat denk ik op natuurlijke wijze. Ook in andere sporten begint iedereen steeds jonger. Ik denk dat het komt omdat de voorbereidingen op jongere leeftijd beginnen en professioneler zijn dan pakweg twintig a dertig jaar geleden. Daar ben ik zelf wel blij mee, want het betekent dat ik nog een paar jaar in de F1 heb."

Verstappen werd ook gevraagd naar zijn kartperiode. "Het is nu lang geleden, maar het is mooi om te zien dat het je weer herinneringen geeft aan hoe het vroeger was. Toen we klein waren en de droom hadden om F1-coureur te worden. En natuurlijk probeer je dan op het podium te komen, races te winnen. Je moest in het karten elke race zo goed mogelijk je best doen en jezelf in de kijker zetten. Daarna beginnen mensen je steeds meer te zien. Ik heb er veel goede herinneringen aan", zei hij erover.